05.10.2023
Городские зрелищные кассы Челябинска ищут проводников в мир искусства
05.10.2023
На продолжение благоустройства челябинской «Плодушки» предусмотрели почти 41,4 миллиона рублей
05.10.2023
Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку
05.10.2023
В Магнитогорске ликвидируют пожар в цехе по переработке пиломатериалов
05.10.2023
В Карталах загорелся торговый комплекс «Визави»
04.10.2023
На М-5 в Челябинской области запущено движение по правой части нового моста
В Челябинске открылась выставка к юбилею открывателя Аркаима Геннадия Здановича
29.09.2023
Хореографическую притчу «Аркаим. Возвращение легенды» покажут челябинцам
14.09.2023
Артефакты Аркаима добрались до Полярного круга
21.08.2023
На Аркаиме отметили День археолога лекциями и показом мультфильмов
10.08.2023
На Аркаим впервые приедет «Пушкин»
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023