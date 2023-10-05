В Челябинске открылась выставка к юбилею открывателя Аркаима Геннадия Здановича

В Челябинском госуниверситете четвертого октября открылась выставка, посвященная 85-летию со дня рождения Геннадия Здановича - всемирно известного археолога, первооткрывателя древнейшего укрепленного поселения «Аркаим».

Ученики и коллеги, для многих из которых Геннадий Борисович был не просто преподавателем, а наставником и Учителем, почтили его память, открыв юбилейную выставку в стенах его родного университета. Кроме того, как сообщает пресс-служба ЧелГУ, в этот день заработал сайт, разработанный университетом к памятной дате, на котором собраны интервью с Геннадием Здановичем, его фото и видеоархивы, воспоминания учеников и коллег, ссылки на научные публикации.

Именитый ученый, доктор исторических наук, основатель и первый директор музея-заповедника «Аркаим» праздновал свой день рождения вместе с днем основания ЧелГУ - четвертого октября. В его жизни тесно переплелись наука, археологические изыскания и педагогическая деятельность.

«Геннадий Борисович был моим первым руководителем, когда я после института только пришел на работу в «Аркаим», - поясняет нынешний директор музея-заповедника «Аркаим» Валерий Волик. - Сегодня мы продолжаем его дело, развиваем «Аркаим» в глобальном направлении, как это видел Геннадий Борисович. Он многому нас научил, и навсегда останется в наших сердцах».

Геннадий Зданович не только активно занимался полевыми исследованиями на просторах Южного Урала, но и вел общественную и просветительскую работу, занимая пост профессора кафедры всеобщей истории ЧелГУ. Поэтому неслучайно к его юбилею ученый совет вуза утвердил стипендию имени Геннадия Здановича для студентов и аспирантов, проявивших себя в учебе, научных исследованиях, спорте, творчестве, а также в культурной и общественной деятельности.

Кроме археологии, Геннадий Зданович серьезно увлекся фотографией и снимал всю жизнь. Весной 2023 года с его фотоработами познакомились посетители музея-заповедника «Аркаим», а теперь снимки показаны и в Челябинске, на юбилейной выставке в ЧелГУ.

Для экспозиции собрали не только многочисленные архивные фотографии Геннадия Здановича разных лет, но и документы, научные публикации, а также предметы, принадлежавшие известному ученому. Фотоаппарат и видеокамера, галстук, подаренный ректором МГУ Виктором Садовничим, портфель, с которым не расставался Геннадий Борисович, и другие вещи можно увидеть на первом этаже главного университетского корпуса по адресу: улица Братьев Кашириных, 129 до начала ноября.