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«Герои России, какими их не видел никто»

В Челябинске открывается всероссийский фотопроект

Культура
Сегодня, 13:43
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С 11 сентября по 30 ноября в Челябинске на главной аллее ЦПКиО им. Юрия Гагарина будет проходить ежегодный всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» благотворительного фонда «Память поколений». Здесь можно будет увидеть не только яркие фотопортреты настоящих героев нашего времени, но и окунуться в историю страны через личный опыт и воспоминания ветеранов. Выставка приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и продолжит серию мероприятий в рамках Года памяти и славы в России.

Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» путешествует по российским городам и дарит возможность познакомиться с историями настоящих героев нашей страны, получить новые знания и прикоснуться к великой истории как взрослым, так и детям. Это ежегодный проект благотворительного фонда «Память поколений» и известных fashion-фотографов.

Фотопроект повествует о подвигах и воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны, а также традиционно проливает свет и на истории молодых героев. Участники проекта штурмовали Грозный, обороняли Ленинград и Сталинград и освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды в космосе. Самому старшему из них уже 101 год, а младшему — 35 лет. В этом году они впервые попали в объективы fashion-фотографов.

«В этот непростой год, ознаменовавшийся известными событиями, проект обретает особое звучание и еще более глубокий смысл. Каждый увидит здесь что-то свое. В каждом кадре запечатлен один миг, за которым — целая жизнь, и взгляд героев на портретах говорит больше, чем могут выразить слова. Сегодня фотопроект “Герои России, какими их не видел никто” напоминает нам о том, что каждый день стоит того, чтобы жить, каждое мгновение - чтобы его ценить», - отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

Съемки проходили осенью 2019 года при участии знаменитых фотографов Славы Филиппова и Ольги Тупоноговой-Волковой. Фотографы работали на безвозмездной основе, тем самым выражая свое уважение миссии благотворительного фонда в помощь ветеранам и сохранению памяти и связи поколений.

Фонд «Память поколений» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий по России. Он основан 22 июня 2015 года. За время работы фонда помощь оказана более чем 12 700 ветеранам, проживающим в различных городах России от Калининграда до Владивостока, на общую сумму порядка 1,437 миллиарда рублей.

 

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