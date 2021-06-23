В Челябинске пройдет форум для профессиональных актёров

С 27 июня по 1 июля в Челябинске состоится Областной образовательный форум для профессиональных актёров «Новые технологии актёрского мастерства: осмысление и практическое исследование». Участников познакомят с новыми технологиями, методами, подходами в работе над собой и над созданием сценического образа.

В программе форума: мастер-классы, лекции, воркшопы ведущих педагогов и мастеров современного театра, круглый стол. Участниками форума станут 34 артиста драматических театров и театров кукол Челябинска, Озёрска, Магнитогорска и Златоуста.

Педагоги форума:

Игорь Яцко – ведущий мастер-класса по актёрскому мастерству. Актёр театра и кино, театральный режиссёр, заслуженный артист России, художественный руководитель режиссёрско-актёрской лаборатории «Школы драматического искусства» Анатолия Васильева, преподаватель кафедры режиссуры драмы в Российском институте театрального искусства – ГИТИС.

Михаил Каргапольцев – ведущий мастер-класса по сценической речи. Ученик профессора сценической речи Юрия Васильева, актёр театра и кино, режиссёр, руководитель театра «ЦЕХЪ».

Мария Шмаевич – ведущая телесного практикума для актёра. Актриса, режиссёр, педагог кафедры сценической пластики Российского института театрального искусства – ГИТИС.

Сергей Землянский – ведущий мастер-класса по пластике в искусстве актёра. Режиссёр-хореограф, педагог, актёр.

Владимир Филонов – координатор, модератор круглого стола форума. Профессор кафедры театрального искусства Челябинского государственного института культуры, режиссёр, художественный руководитель студии-театра «Манекен»

Оксана Кушляева – театральный критик, главный редактор интернет-издания «Летающий критик», член жюри национальной премии «Золотая Маска – 2021», эксперт российских театральных фестивалей и лабораторий.

Открытие состоится 27 июня, в 18.00, на площадке Театра «Манекен». В рамках открытия будут показаны премьерные спектакли Челябинского театра современного танца – «Игроки» и «Petroleum».

Отметим, организатором форума является театр «Манекен» при поддержке Союза театральных деятелей и министерства культуры Российской Федерации.