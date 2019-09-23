В Челябинске пройдет гала-концерт «РавныйРавному.Танцы»

Российские танцоры, в том числе молодежь с инвалидностью, вместе с известными российскими хореографами выступят в Челябинске. На сцену выйдет почти сотня танцоров, в числе которых профессионалы, волонтеры, а также молодые люди на инвалидных колясках, с ДЦП, с ограничением слуха.

24 сентября на сцене театра драмы имени Наума Орлова пройдет гала-концерт «РавныйРавному.Танцы» молодежного проекта «Танцуют все!».В нем примут участие инклюзивные коллективы клуба «Наше место»: «Line», где танцуют ребята на инвалидных колясках, «Soda» – в составе ребята с нарушением слуха, коллектив «O.G.C.», здесь участники с нарушением слуха и ДЦП. К некоторых номерах к ним присоединятся профессиональные коллективы хип-хоп команда «Lil’MaKeRz», театр современного танца «Deep Vision» и студенты Южно-Уральского института искусств имени Чайковского.

Проект стартовал в мае, тогда же началась подготовка к гала-концерту. За 4 месяца прошла серия мастер-классов и репетиций, которые проводили хореографы шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Каждый из 6 хореографов: Екатерина Решетникова, Игорь Рудник, Виталий Савченко, Александр Тронов и Александр Могилев – поставили номер для этого танцевального шоу.

В финальном концерте 24 сентября на сцену выйдет почти сотня танцоров, в числе которых профессионалы, волонтеры, а также молодые люди на инвалидных колясках, с ДЦП, с ограничением слуха. Они в очередной раз докажут, что ограничения – это стереотип и каждому человеку важна возможность самовыражения и творческой реализации.