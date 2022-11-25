В Челябинске пройдут гастроли балета Бориса Эйфмана

В декабре на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки состоятся гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

Выступления именитого коллектива пройдут в рамках масштабных российских гастролей. Петербургских танцовщиков примут наиболее известные региональные сценические площадки России: Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Тюменская филармония, Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, Челябинский государственный академический театр оперы и балета. Весь тур посвящен отмечаемому в 2022 году 45-летию знаменитого театра Бориса Эйфмана.

Зрители Челябинска впервые увидят всемирно известный балет «Роден, ее вечный идол», рассказывающий о жизни и творчестве великого французского скульптора Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель.

Премьера спектакля состоялась в 2011 году. Балет поставлен на музыку М. Равеля, К. Сен-Санса, Ж. Массне и посвящен судьбе Родена и его любимой Камиллы. Постановка с огромным успехом шла на ведущих театральных площадках Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Берлина, Вены, Мадрида, Будапешта, Москвы, Пекина, Токио и многих других городов. Была награждена премиями «Золотая Маска» и «Золотой Софит».

Создатель и руководитель театра Борис Эйфман пишет: «В балете отражены тоска Родена по своей музе, муки его совести и порожденный душевным недугом, насыщенный болезненными наваждениями бред Камиллы, вернее – той безумной эринии, в которую превратила ее безжалостная судьба.

На языке тела мы говорим в этом спектакле о страсти, внутренней борьбе, отчаянии – обо всех тех явлениях жизни человеческого духа, которые гениально изображены Роденом и Камиллой в бронзе и мраморе. Обратить застывший в камне миг в безудержный, эмоционально насыщенный поток телодвижений – вот к чему стремился я, сочиняя новый балет».

Балет «Роден, ее вечный идол» покажут на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки первого и второго декабря.