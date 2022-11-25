25.11.2022
КСП Челябинской области проверит минсельхоз региона и выборочно получателей субсидии
25.11.2022
«Егорушкины птицы» Челябинского НХТ покорили «Арктическую сцену»
25.11.2022
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в населенных пунктах Челябинской области
25.11.2022
В Челябинске пройдут гастроли балета Бориса Эйфмана
25.11.2022
«Белый журавлик» из Челябинска - номинант национальной премии «Патриот»
25.11.2022
ВТБ и Почта России запустили оплату доставки посылок через Систему быстрых платежей
В Челябинске пройдут гастроли балета Бориса Эйфмана
28.10.2022
Три лучших спектакля покажут на Сахалине кукольники Челябинска
24.08.2021
Гастроли театра Нижнего Новгорода откроет в Челябинске «Павел I»
29.10.2018
Челябинцы познакомятся с театром из Молдавии
17.11.2017
Большой театр утвердил план работы с Челябинском
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022