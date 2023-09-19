В Челябинске пройдут гастроли театров кукол из четырёх городов

В Челябинском театре кукол имени В. Вольховского в сентябре и октябре пройдут гастроли театров из четырех городов. Пока челябинские кукольники участвуют в столичных фестивалях, на их сцену выйдут со своими спектаклями для детворы артисты из театров Магнитогорска, Кургана, Ханты-Мансийска и Кирова. Эту новость нашему корреспонденту сообщила заведующая литературной частью Челябинского театра кукол Светлана Кондюрина.

Откроет парад гастролей 22 сентября Магнитогорский театр кукол «Буратино». В этот день юным челябинским зрителям будут представлены два спектакля: на большой сцене они посмотрят постановку в жанре циркового представления «Муха-Цокотуха», а на малой сцене состоится спектакль-урок «Курочка Ряба». Всего магнитогорская труппа покажет четыре спектакля: три на большой сцене и один на малой.

Гастроли Курганского театра кукол «Гулливер» пройдут 26 и 27 сентября с тремя спектаклями для зрителей разных возрастных категорий – от нуля до 12 лет. Самым маленьким зрителям курганские артисты подарят постановку про Колобка. Детям от шести лет будет интересен спектакль «Корова», а зрителей от 12 лет и старше театр приглашает на постановку об одиночестве и дружбе, потерях и счастье под названием «Мой дедушка».

В конце сентября с «Большими гастролями» в Челябинск приедет самый молодой кукольный театр страны из Ханты-Мансийска. В течение трех дней артисты театра представят три спектакля: современную интерпретацию сказки «Снежная королева», постановку по прозе современного автора Андрея Кутерницкого «Удивительная лошадь» и сказку по книге Ирины и Леонида Тюхтяевых «Зоки и Бада».

И в это же время, с 29 сентября по первое октября, челябинские артисты представят свои спектакли в Ханты-Мансийске.

В середине октября, 14 и 15-го, на гастроли в Челябинск приедет актриса Кировского театра кукол Мария Михалёва со спектаклем для детей от 12 лет «Автостоп» и постановкой для зрителей от шести лет «Читаем с енотом». Также она проведет мастер-классы, на которых расскажет, как сделать куклу и как работать с ней, чтобы она была живой.