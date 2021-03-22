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В Челябинске состоится мюзикл-шоу «‎Нотр-Дам-де-Пари»‎, «Ромео и Джульетта»

В Центре Международной торговли 18 апреля состоится шоу «‎Нотр-Дам-де-Пари»‎ и «Ромео и Джульетта». Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты самых известных и легендарных мюзиклов выступят на одной сцене в яркой театрализованной программе.

«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» – и можно больше ничего не говорить. За последние 10 лет эта фраза стала культовой. Она олицетворяет собой целый период в истории современной Российской культуры: эпоху музыкального театра, эпоху мюзикла. Жанр мюзикла уверенно завоевывает популярность в России. Москва и Санкт-Петербург становятся «русским Бродвеем» – в обеих столицах сейчас идут около десятка громких проектов. Наши артисты знакомы зрителям по мюзиклам «Нотр-Дам-де-Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера», «Монте-Кристо», «Мамма Mia!», «Метро» и др.

Мюзикл-шоу – это яркая, динамичная и театрализованная программа, в потрясающем великолепном «живом» исполнении признанных звезд московских мюзиклов! Авторские костюмы и удивительный свет дополняют слаженную и прекрасную актерскую игру звездного состава.

Проекционные, масштабные декорации позволят переместиться в самое сердце Нотр-Дама… Вы совершите увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, насладитесь великолепными голосами.

Билеты можно заказать на сайте.