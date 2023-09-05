В Челябинске состоится премьера аудиоспектакля в трамвае

В Челябинске состоится необычный проект - аудиоспектакль-променад в трамвае под названием «Не метеорит».

Сценической площадкой для аудиоспектакля-променада выступит пространство внутри трамвайного вагона. Постановка позволит зрителям-пассажирам перенестись в мир двух подростков, чьи судьбы тесно переплетаются с историей улиц Челябинска и упавшего метеорита.

«Это спектакль о жизни в Челябинске, моментах настоящего и исторических событиях нашего города, - комментирует министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. - Автор пьесы — арт-менеджер, театральный продюсер Евгения Карпанина. Евгения не раз бывала в столице Южного Урала и знакома с нашим городом не понаслышке».

Декорациями выступят виды Челябинска, которые будут «сопровождать» и героев, и зрителей по всему маршруту следования. Каждому пассажиру предоставят беспроводные наушники для аудиосопровождения спектакля.

Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области, синтез путешествия и истории позволит зрителю ощутить особую атмосферу любимого города и проникнуться его уникальным духом и особенным колоритом.

Движение трамвая будет осуществляться по кольцевому маршруту без остановок. Продолжительность спектакля составит один час 30 минут. Организаторы уверены, что эти полтора часа пролетят как «метеорит над Челябинском», оставив после себя незабываемые эмоции и подарив отличное настроение каждому пассажиру.

Премьера аудиоспектакля «Не метеорит» состоится 22 сентября. Трамвай отправится в 18.00 от остановки «Площадь искусств».