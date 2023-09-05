05.09.2023
В Челябинской области распределены губернаторские гранты
05.09.2023
В Челябинске состоится премьера аудиоспектакля в трамвае
05.09.2023
Три беспилотника ВСУ, пытавшихся осуществить атаку на Москву, уничтожены силами ПВО
04.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 сентября (18+)
04.09.2023
Над Брянской областью перехвачены два беспилотника, один пытался атаковать ТЭЦ
04.09.2023
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
В Челябинске состоится премьера аудиоспектакля в трамвае
31.08.2023
В Челябинске пройдет конкурс красоты для особых девушек
29.06.2023
«Уральское поселение» представит на Бажовском фестивале рекордные 25 подворий
27.04.2023
Лучшие гармонисты Уральского округа выступят в Челябинске
11.04.2023
Итоги встречи Текслера с жителями: отремонтируют дорогу и ДК, запустят новый маршрут
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023