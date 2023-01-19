В Челябинске стартовал конкурс «Масленичная красавица»

На конкурс «Масленичная красавица» приглашает всех желающих Центр культурно-информационной деятельности (Челябинск). Участникам предстоит изготовить куклу в соответствии с номинациями «Ростовая масленичная кукла» и «Сувенирная масленичная кукла».

В работе конкурсанты смогут использовать любые безопасные материалы (кроме иголок, булавок, битого стекла и других колющих, режущих предметов). К работе следует прикрепить бирку со следующей информацией: Ф.И.О. участника или название коллектива, населенный пункт, место учёбы или работы. На каждую конкурсную работу заявка оформляется отдельно.

Заявку совместно с фотографией куклы необходимо отправить на почту zayavka-2014@mail.ru не позже 14 февраля.

Количество участников конкурса и работ не ограничено.

Куклы, изготовленные участниками конкурса, по традиции украсят место празднования одного из любимых славянских праздников.