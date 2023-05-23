В Челябинске стартует «Фотофест-2023»

В Челябинске завтра, 24 мая, в 18 часов начинает работу знаменитый «Фотофест».

В этом году любимый многими фестиваль откроет авторская выставка Элины Гариповой – лучшего портретного фотографа России. Познакомиться с работами талантливой жительницы Уфы можно будет в фойе восточной башни Государственного исторического музея Южного Урала.

Элина занимается фотографией с 2016 года, добилась на этом поприще больших успехов. Она серебряный медалист Кубка мира FIAP 2021, четырехкратный обладатель FIAP Blue Badge, имеет массу других титулов и наград.

Но в первую очередь, отмечают в музее, Элина Гарипова - мастер портретного жанра, в чем лично убедятся участники экскурсии, которую проведет сама хозяйка выставки.

В 19 часов в видеозале музейно-выставочного центра пройдет творческая встреча с тремя мастерами: Элиной Гариповой, Иваном Ковалевым (Санкт-Петербург) и Рустамом Рахимовым (Ставрополь), которых объединяет членство в клубе «Евразия» и любовь к фотопортрету.

Завершится первый день «Фотофеста-2023» на легкой энтомологической ноте - посещением выставки «Насекомые и их знакомые» в МВЦ.

В четверг, 25 мая, фестиваль продолжится в Миассе.