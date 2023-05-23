23.05.2023
День открытых дверей в ЮУрГГПУ объединит будущих бакалавров и магистрантов
23.05.2023
В Магнитогорске прошёл V турнир по шахматам среди инвалидов
23.05.2023
Южноуральцы могут бесплатно проверить родинки у дерматолога
23.05.2023
В Челябинске стартует «Фотофест-2023»
23.05.2023
Житель Каслей, вернувшись из зоны СВО, погасил огромный долг по алиментам
23.05.2023
Николай Кожевников объявил о старте ремонта двух «убитых» дорог в Металлургическом районе
В Челябинске стартует «Фотофест-2023»
Фестиваль откроет выставка титулованного фотографа Элины Гариповой
16.05.2023
Правительство Москвы наградило Исторический музей Южного Урала за вклад в воспитание молодежи
12.05.2023
Владимир Богдановский подарил свою книгу об Александре I Златоусту
28.04.2023
В особняк Покровского в Челябинске привезли старинную французскую мебель
27.04.2023
Как Владимир Богдановский побывал в гостях у создателя Чужого
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023