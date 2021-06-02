В Челябинске в честь Екатерины Максимовой покажут «Бахчисарайский фонтан»

«Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева продолжит череду спектаклей XII Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой», который проходит в эти дни в Челябинске, на сцене театра имени Глинки.

Постановка Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева порадует зрителя завтра, третьего июня (начало в 19 часов).

Сопровождать выступление артистов будет оркестр челябинского театра оперы и балета под управлением дирижера Марийского театра Григория Архипова.

Балетмейстер-постановщик спектакля и исполнитель главной партии - крымского хана Гирея - заслуженный артист РФ, народный артист РМЭ Константин Иванов. Как рассказала пресс-секретарь челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, он является художественным руководителем Марийского театра и министром культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

Напомним, фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» в столице Южного Урала открыла грандиозная премьера – балет-феерия «Сказки Гофмана».