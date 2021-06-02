В Челябинске в Историческом музее состоится дефиле татарской моды

В Челябинске на выставке «Мода и стиль. История и современность», которая откроется завтра, 3 июня, в Историческом музее Южного Урала, готовится очередной модный показ. Конгресс татар Челябинской области откроет перед южноуральцами окно в яркий мир высокой моды Татарстана.

Зрители увидят коллекции костюмов, специально созданных лучшими модельерами республики для финальных церемоний международного конкурса «Татар кызы».

предоставлены Конгрессом татар Челябинской области Поделиться

Основательница бренда одежды ZUHRA Зухра Салахуддин представит коллекцию одежды «Золото Булгара». Ее отличают оригинальный крой, сочетание различных фактур и внимание к деталям, создающим образ далекого и загадочного прошлого. Одна из самых востребованных и успешных дизайнеров Татарстана Луиза Скипина покажет коллекцию «Наследие Сююмбике». Также зрители увидят коллекции основательницы и креативного директора модного дома Katya Borisova Кати Борисовой, а также дизайнера и владелицы одноименного ателье Лилии Васильевой.

Помимо модных показов гостей мероприятия ожидают выступления артистов: ансамбля народного танца «Айгуль», победителей и призеров соревнований по спортивным бальным танцам Аделины Хасановой и Дамира Зиякаева, а также певицы, финалистки конкурса «Татар кызы – 2017» и лауреата международных конкурсов Анжелики Муратовой.

Музей ждет гостей в Большом выставочном зале (восточная башня, первый этаж) 3 июня в 17:00. Вход свободный.