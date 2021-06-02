В Челябинске выступит виртуозный виолончелист Александр Рамм

В четверг, третьего июня, в Челябинской филармонии с симфоническим оркестром выступит лауреат Международного конкурса имени П.И. Чайковского Александр Рамм. Он является одним из самых одаренных и востребованных виолончелистов своего поколения, сообщила пресс-секретарь Челябинской государственной филармонии Александра Третьякова.

Александр будет солировать в Концерте для виолончели с оркестром ля минор. Также в программе вечера симфонической музыки прозвучит яркая красочная сюита Игоря Стравинского из балета «Жар-птица», околдовавшего Париж в 1910 году, во время Русских сезонов на сцене Гранд-опера, и два произведения челябинских композиторов. Это симфоническая поэма «Ultima Thule», созданная композитором Аланом Кузьминым по одноимённому рассказу Владимира Набокова, и написанная специально для Челябинского симфонического оркестра пьеса Татьяны Шкербиной «Восточный танец».

«Музыкальную карьеру виолончелиста Александра Рамма смело можно назвать головокружительной. Уже в девять лет он начал активно гастролировать. Тогда же пришли первые победы на международных конкурсах. Окончив Московскую консерваторию, он продолжил образование в Берлинской высшей школе музыки, где его наставником стал один из лучших виолончелистов мира Франс Хелмерсон», - рассказала Александра Третьякова.

Рамм — лауреат II премии и обладатель серебряной медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского, победитель множества международных конкурсов, единственный представитель России, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки. В его игре сочетаются виртуозность и эмоциональность, бережное отношение к звукоизвлечению и артистическая индивидуальность. В Челябинске музыкант выступал уже множество раз — и как гость международного фестиваля «Денис Мацуев представляет», и как участник программы для молодых виртуозов «Звезды XXI века».

На сегодняшний день Александр Рамм — выдающийся российский виолончелист, востребованный по всему миру музыкант. Он выступает с сольными концертами на ведущих площадках страны и мира, работает со всемирно известными дирижерами, завоевал бесчисленное количество музыкальных наград. Отдельного упоминания заслуживает виолончель Александра: инструмент современного мастера Габриэля Жебрана Якуба. Однако, как рассказывал музыкант в одном из интервью, он ничуть не уступает старинным образцам и с каждым годом звучит всё лучше и лучше. Именно с этой виолончелью Рамм в 2015 году стал лауреатом XV Международного конкурса Чайковского.

Концерт пройдет в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Это масштабный федеральный проект, который Министерство культуры страны реализует совместно с Московской филармонией. Творческий проект направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей всех регионов. Благодаря гастрольным турам «Всероссийских филармонических сезонов» слушатели всей России – от Калининграда и Мурманска до Владивостока и Магадана – могут соприкоснуться с искусством выдающихся музыкантов: Владимира Федосеева, Юрия Симонова, Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Михаила Плетнева, Владимира Юровского и многих других. С каждым годом география проекта расширяется.

Концерт состоится в филармоническом зале им. С.С. Прокофьева (ул. Труда, 92а). начало концерта — в 19 часов.