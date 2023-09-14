14.09.2023
Торговый дом ММК становится ближе к клиентам
14.09.2023
В перекрестке Металлургического района Челябинска закроют движение
14.09.2023
В сентябре покупатели «Пятёрочки» могут стать миллионерами
14.09.2023
Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены челябинского СИЗО
14.09.2023
В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода
14.09.2023
В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева
В Челябинске запустят трамвай-театр
На стыке туризма и театра
07.09.2023
Виртуальный концертный зал открылся в Златоусте
05.09.2023
В Челябинске состоится премьера аудиоспектакля в трамвае
31.08.2023
В Челябинске пройдет конкурс красоты для особых девушек
29.06.2023
«Уральское поселение» представит на Бажовском фестивале рекордные 25 подворий
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023