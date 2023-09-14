В Челябинске запустят трамвай-театр

В Челябинске запустят новый трамвайный маршрут, в котором можно будет послушать аудиоспектакль. Премьера пьесы «Не метеорит» в Трамвае-театре состоится в следующую пятницу, 22 сентября, на Площади Искусств, уточнили в областном Министерстве культуры.

Полуторачасовая аудиопостановка-променад будет интересна любителям современного искусства и авангардных проектов, а также познакомит с Челябинском с необычного ракурса. Театральный трамвай будет курсировать ежедневно с 22 сентября по закольцованному маршруту с единственной остановкой перед Театром оперы и балета. Здесь новым пассажирам-зрителям выдадут аудиосистему для прослушивания звукового ряда и предложат занять места согласно купленным билетам.

Пьесу «Не метеорит» придумала и создала известный российский арт-менеджер и театральный продюсер Евгения Карпанина. В столице Южного Урала она бывала не раз, и вдохновившись нашей уникальной челябинской историей с падением метеорита, решила «перемешать» форматы, смыслы и места действия. Декорациями к аудиоспектаклю станут городские улицы и дома, мимо которых герои и зрители будут ехать в трамвае.

Пространство внутри вагона — как внутренний мир двух героев спектакля, двух подростков, чьи судьбы тесно переплетаются с историей улиц Челябинска и упавшего метеорита. Синтез путешествия, туристической прогулки с осмотром достопримечательностей и рассказанной истории поможет прочувствовать уникальный дух Челябинска, его особую атмосферу и взглянуть на любимый город под весьма необычным углом.

«Формат экскурсионных и прогулочных спектаклей сейчас очень востребован, — комментирует министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Убеждаюсь в этом, бывая во многих российских городах. Банальные экскурсии уже малоинтересны, а формат спектакля-променада позволяет создать нечто нестандартное на стыке туризма и театра. Поэтому мы решили предложить зрителям новый для Челябинска формат – театральное путешествие по городу. Это спектакль о жизни в Челябинске, моментах настоящего и исторических событиях нашего города».

Необычный проект в совершенно новом для Южного Урала формате подготовлен областной Дирекцией фестивальных и культурно-массовых мероприятий совместно с региональным Минкультом. Звукорежиссером спектакля стал Евгений Тарасов, а озвучила пьесу «Не метеорит» для будущих зрителей актриса челябинского драмтеатра Екатерина Зенцова.

Премьера аудиоспектакля-променада «Не метеорит» состоится 22 сентября. Трамвай отправится в 18:00 от остановки «Площадь искусств». Купить билет можно на сайте челябинских касс. Действует Пушкинская карта.