В Челябинске зазвучат колыбельные разных народов мира

Жителей Челябинска приглашают насладиться колыбельными разных народов мира: 24-го июня в ДК Железнодорожников состоится гала-концерт фестиваля «Уральская соловушка».

Со сцены дворца культуры прозвучат песни на татарском, башкирском, мокшанском, грузинском, армянском, чувашском, цыганском, белорусском и, конечно же, русском языках.

Лучшие солисты и творческие коллективы города выйдут на сцену вместе с самодеятельными исполнителями, рассказали в пресс-службе мэрии

Начало гала-концерта фестиваля национальных колыбельных песен - в 16 часов, вход свободный.