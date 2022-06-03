В челябинском Доме Покровского рассказали пронзительную историю Франца и Фелиции

В челябинском Доме Покровского вчера, второго июня, состоялся спектакль «Франц и Фелиция». Начинающие актеры с чувством сыграли драму, развернувшуюся в письмах Франца Кафки к Фелиции Бауэр.

Противоположности и контрасты составили сценографию, сюжет, смыслы спектакля, отмечают в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала.

«При расставании Кафка и Фелиция условились сжечь письма друг друга, - поясняет режиссер Андрей Ваганов. - Фелиция не смогла этого сделать, но Кафка сдержал обещание: не сохранилось ни одного письма к нему от Фелиции».

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Из этих обстоятельств сложился контраст «говорит – молчит».

Франц в исполнении Виктора Яковлева мечется от эмоций: он то встает на колени, то держится за голову и клянет себя. Фелиция - Милана Власова - сдержана в движениях и почти нема: ее голос звучит изредка, когда читает вслух строки писем Кафки.

В дополнение герои облачены в черное и белое, таких же цветов стол и стул, где они пишут те самые письма.

«То, что вы увидите здесь, никогда не было в реальности, это театральная фантазия на тему почтового романа», - предупреждает Андрей Ваганов перед спектаклем.

Пространство реальности и фантазии здесь удачно считывается через разъединенность и единство. Далекие, разобщенные по стороны сцены, как и было в реальности, герои все время стремятся друг другу. И в моменты редкого единения - взаимопонимания в письме или помолвке - вдруг притягиваются и самозабвенно танцуют. Современники Кафки свидетельствовали, что он был крайне робким и танцевать не умел.

Это спектакль о сложной любви людей с разными темпераментами, укладами жизни и стремлениями. Фелиция не отняла у Кафки его одиночество, но сохранила для нас память об их истории.

Зрители с теплом приняли спектакль - одарили актеров долгими аплодисментами и цветами. После спектакля режиссер и гости пообщались, и выяснилось, что «Франц и Фелиция» - последняя постановка в рамках Театрального проекта Андрея Ваганова. Но в новом сезоне появится «ЛА театр» (заглавные буквы - имена двух авторов проекта: Лидии Самохваловой и Андрея Ваганова).