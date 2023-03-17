В челябинском театре занялись изучением нарциссов

Весной в Камерном театре Челябинска решили вспомнить о нарциссах. Но не о тех, что цветут в оранжереях, а о тех, которые произрастают в душе каждого человека. Темой «Нарциссизм XXI века» Камерный театр возобновляет серию мастер-классов по психологии отношений. Очередная встреча состоится 21 марта.

Нарциссизм - свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюблённости и переоценке собственной личности вплоть до грандиозности, в большинстве случаев не соответствующей действительности.

Первым применил этот термин в психологии Зигмунд Фрейд. Обычно чрезмерный нарциссизм считается серьёзной личностной дисфункцией и даже расстройством личности. В то же время разумное количество здорового нарциссизма позволяет человеку адаптироваться в социуме.

Как распознать нарцисса, стоит ли строить с ним отношения и какие это будут отношения? Участники мастер-класса совместно с психологом, актером и хореографом Камерного театра Андреем Заостровским попытаются проанализировать такие особенности отношений в современном мире. А также познакомятся со своим «нарциссом», который может стать для каждого хорошим ресурсом.

Узнают мифологию происхождения этой важной части в каждом, под названием «нарцисс» , проведут разбор художественного фильма «Зеркало» (режиссер Андрей Тарковский) и получат ответы на интересующие вопросы.

Как уточнили в Камерном театре, проект «Психология отношений» стартовал в мае прошлого года и продлится до конца сезона. Участники уже исследовали химию любви и изучили основы конфликтологии.

СПРАВКА:

Андрей Заостровский – ведущий бизнес-психолог России, бизнес-тренер, спикер. Проходил обучение в Германии и Москве. Его наставниками были Герхард Штай, Гунхильд Бакса, Марианна Франке-Грикш, член московского общества семейных терапевтов и консультантов Ольга Троицкая, практикующий психотерапевт Михаил Бурняшев. Знания и умения Заостровского оценили участники телепроекта «Просто.Бизнес». Теперь Андрей готов поделиться опытом с челябинцами.