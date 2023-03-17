17.03.2023
В челябинском театре занялись изучением нарциссов
17.03.2023
Челябинка едва не оставила спасателям бриллиант
17.03.2023
Молодежный театр Челябинска анонсировал яркий финал «Ремарки»
17.03.2023
В челябинской Публичке настанут Дни фантастики
17.03.2023
В Историческом музее жителей и гостей Челябинска ждет «Великий перелом»
17.03.2023
В Челябинске первого мая состоится Супердискач 90-х
В челябинском театре занялись изучением нарциссов
17.12.2022
«Давай полетаем вместе»: Камерный театр радует юных зрителей новогодним благотворительным спектаклем
15.12.2022
Камерный театр покажет новогодние благотворительные спектакли
08.12.2022
Камерный театр Челябинска первым начнет новогоднюю кампанию премьерой сказки
02.12.2022
«Сказка зимнего города» от Камерного театра Челябинска
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023