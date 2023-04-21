В Челябинской филармонии пройдет этап

С начала марта Всероссийский конкурс авторской песни для подростков «Детский Автор России» (ДАР) принимал заявки от юных музыкантов со всей России. 24 апреля в Челябинске пройдет первый очный отборочный этап конкурса, где звёздное жюри определит участников полуфинала. Дети будут соревноваться за главный приз — ротацию их песни на радио и выступление в эфире телеканала НТВ.

Выступления конкурсантов пройдут в Детской филармонии Челябинской области в рамках первого из двух отборочных этапов ДАРа. На отборе в Челябинске будут представлены участники от Урало-Сибирского региона. Второй отборочный тур пройдет в Москве, после чего лучшие участники отправятся на полуфинал. Конкурс ДАР проходит при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Дети от 13 до 19 лет исполнят на сцене песни собственного сочинения. Оценивать их будет жюри из профессиональных музыкантов, среди которых: музыкальный редактор шоу «Голос» и «Голос Дети» Андрей Сергеев, певица и композитор Этери Бериашвили, участник шоу «Голос», «Пять звёзд» и «Победитель» Socrat, певец, шоумен и актер телесериала «Универ» Стас Ярушин участник шоу «Фантастика» и «Голос» Ваня Чебанов, композитор и продюсер Андрей Косинский.

Песни будут оценивать по художественному уровню текста, композиционной целостности, качеству исполнения и образу самого артиста. По итогам отбора лучшие авторы отправятся в Москву на полуфинал состязания.

Завершится конкурс ДАР второго июля на IV Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина в Сочи. Победителя конкурса определит профессиональное звёздное жюри. В финале среди судей — Заслуженный артист России Леонид Агутин, президент ГПМ «Радио», президент Фонда поддержки отечественной музыки и Российской национальной музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин, певец и композитор Сосо Павлиашвили и генеральный продюсер стримингового сервиса «Звук» Сергей Балдин.

Финалисты конкурса выступят на итоговом концерте, который будет показан на телеканале «НТВ». Дополнительно «Детское радио» обеспечит попадание лучших песен конкурса в радиоэфир. Стриминговый сервис «Звук» учредил в конкурсе специальную номинацию, победитель которой получит призовую статуэтку и возможность безвозмездно использовать концертную площадку «Звука» для проведения сольного концерта.

Конкурсное движение создано в рамках Музыкального образовательного форума Леонида Агутина, миссия которого — выявление и поддержка молодых талантов в различных сферах искусств.