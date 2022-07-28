28.07.2022
В Магнитогорске стартует первая Спартакиада молодёжных организаций
28.07.2022
В Магнитогорске открыли выставку-экскурсию о «рождённых под созвездием стали»
28.07.2022
Алководитель водитель из Магнитогорска отправился в колонию
28.07.2022
В Челябинской области стали меньше грабить и угонять машины
28.07.2022
В Челябинской области отметят праздник родной земли «Туган Жер»
28.07.2022
Копейчанин изрезал себе шею из-за жары и назойливых мух
В Челябинской области отметят праздник родной земли «Туган Жер»
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022