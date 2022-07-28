В Челябинской области отметят праздник родной земли «Туган Жер»

Казахский праздник «Туган Жер» пройдет шестого августа в Чесменском районе Челябинской области. Мероприятие состоится в селе Чесма. Начало в 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Челябинской области. В 2022 году праздник проходит в рамках Года культурного наследия народов, проживающих в Российской Федерации.

«В переводе с казахского языка «Туган жер» означает «родная земля», и в этом — суть самого праздника. Родной землей для тысяч казахов стала именно Челябинская область, где они на протяжении многих лет живут, работают, растят детей, но при этом не забывают родной язык и национальные традиции», - отмечается в сообщении.

В программе мероприятия: чествование казахских семей, проживших в браке 50 и более, национальный конкурс среди молодых невесток, конкурс национальных юрт и подворий, а также выступление творческих коллективов, скачки, торговые ряды, игровые аттракционы, выставка казахских художников и умельцев.

Кроме того, гости праздника смогут посоревноваться в приготовлении национальных блюд и мастерстве по шитью курпе. Также состоится показ национальных казахских обрядов и спортивные состязания.

«Туган Жер» - это настоящий праздник традиционной казахской культуры, на котором все желающие смогут близко познакомиться с традиционными ремеслами, бытом и обрядами казахского народа. Праздник проходит на территориях южной зоны Челябинской области с 2013 года.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Казахского национально-культурного центра «Жакслык»» и Казахского Общественного Центра «Азамат».