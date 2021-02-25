В девятый раз «ЧЕЛоВЕК ТЕАТРА» выходит на сцены Челябинска

С сегодняшнего дня, 25 февраля, Челябинск становится центром большого театрального праздника. В Новом Художественном театре в девятый раз открылся международный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «CHELоBEK ТЕАТРА».

Вопреки пандемии и морозам фирменный фестиваль Челябинского НХТ, широко известный в России и за её пределами,вновь громко заявляет о пришествии весны. И, прежде всего, своей многообещающей афишей. В ней 18 спектаклей разных театров, разных жанров и стилей, большинство из которых монологи и моноспектакли, раскрывающие мастерство, талант главного героя любого спектакля - Артиста. В этом цель и главная задача этого уникального форума, аналогов которому на театральной карте нет. Как отозвался о нём один из постоянных участников «ЧЕЛоВЕКа ТЕАТРА», этот фестиваль недосягаем. А постоянных участников в нём с каждым годом становится всё больше, потому что, по очень меткому и точному выражению директора Нового Художественного театра Антона Токарева,этот форум стал страной. Страной, в которой живут творцы различных национальностей, верований, религий, интересов и предпочтений, но при всём различии составляющих единое пространство.Страной, которая объединяет искусством театра всех, кто ему служит и предан, - актёров, зрителей, критиков.

Первым на фестивальную сцену, как и в прошлом году,вышел дуэтизвестного автора, собирателя русского фольклора Сергея Старостина и актрисыТатьяны Бондаренко. Они представят спектакль «Морское сословие» по рассказам Б. Шергина и МорскомуУстьянскомуправильнику 18 века. Имя Сергея Старостина в России хорошо известно. Композитор, вокалист, инструменталистон обладаетособенным даром делать фольклор достоянием современности, её художественным фактом. В этот раз Сергей и Татьяна привезли на фестиваль две программы. Вторая, которую они покажут сегодня вечером и тоже на сцене НХТ, - «Мужья и жёны. Любови и страсти» (по сказкам из сборника Ончуковой и Озоровской). А между этими дуэтными программами состоится встреча с народным артистом России Евгением Князевым, хорошо известным зрителям по кинофильмам и театральным и спектаклям. Он выступит с моноспектаклем «Пиковая дама» А.С. Пушкина. И ещё один моноспектакль «Борис Годунов» он исполнит 27 февраля в Концертном зале имени С.Прокофьева в сопровождении симфонического оркестра Челябинской филармонии (дирижёр А.Абдурахманов), который впервые принимает участие в международном проекте НХТ.

Три спектакля открывают сегодняшний день «ЧЕЛоВЕКа ТЕАТРА». Таков ежедневный ритм этого фестиваля. Но в программе его, помимо 18 спектаклей, встречи с режиссёрами и артистами, открытые обсуждения спектаклей экспертами - театральными теоретиками высочайшего уровня, их мастер-классы, выпуск фестивальной газеты и ежедневное общение участников со зрителями и друг с другом …Всё это продлитсяс 25февраля по 4 марта.

За это время «ЧЕЛоВЕК ТЕАТРА» пройдёт по разным сценическим площадкам города: помимо НХТ спектакли фестиваля будут показаны на сцене Камерного театра, «Манекена», на малой сцене академического театра драмы имени Н.Орлова. Завтра, 26 февраля, (в 17-30) на сцене театра «Манекен» выступит тоже постоянный и всегда долгожданный участник фестиваля – знаменитый питерскийтеатр «Монплезир» и его незаменимый талантливый Игорь Ларин с моноспектаклем «Буратино. Большая жизнь» (Сказка для взрослых по А.Толстому и песням 30-40-х годов). И в этот же день, точнее вечер (в 19-00), хозяин фестиваля – Новый Художественный театр представит зрителям и экспертам свою премьеру – панк-гиньоль «Лейтенант с острова Инишмор» М.МакДонаха.