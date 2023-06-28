В футбольном турнире памяти Наума Орлова победил театр его имени

Для артистов Челябинска сменить сцену на футбольное поле, тем более в свой выходной, дело не хитрое и не новое. На счету молодёжной секции Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ 27 турниров по мини-футболу. Но тот матч, что состоялся на днях на стадионе «Центральный», - первый и уникальный.

Первый, потому что впервые посвящался памяти народного артиста РФ, Почётного гражданина Челябинска и области, известного режиссёра и педагога Наума Юрьевича Орлова, чьё имя носит Челябинский академический театр драмы. Художественного лидера театра не стало 20 лет назад, а на следующий год театральная общественность отметит 100 лет со дня его рождения. Эти даты и подвигли на проведение турнира-памяти его главного организатора артиста Степана Арефьева. И в этом уникальность прошедшего состязания, которое в ответ на изречение «один в поле не воин» стал доказательством другой, не менее знакомой пословицы, – «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Сам Степан Арефьев на вопрос, как ему удалось собрать такую дружную компанию футболистов, болельщиков и привлечь к проведению турнира людей из множества компаний и организаций, ответил коротко: – «Это всё моя телефонная книжка», что в переводе означало ту же самую пословицу про сто друзей. Это бескорыстное содружество подтвердилось уже во время самого матча, который состоялся под дождём, в самый холодный в июне день. По сети тогда пробежали строки - «Матч состоится при любой погоде» и слова из песни «…что нам дождик проливной, когда мои друзья со мной».

И турнир не просто состоялся, он стал праздником настоящего спортивного азарта и доброго общения людей, единых в своей признательности большому Мастеру сцены, в светлой о нём памяти.

Вот как написал об этом гость матча, директор Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом» Вячеслав Максимов: «Это было действительно увлекающее действо. Уровень подготовки команд высокий. Не верите - посмотрите видео …И на самом деле неважно кто победил. Атмосфера единения была и на поле, и на трибунах, несмотря на промозглый дождик. Вообще заниматься командным видом спорта правильно с точки зрения укрепления коллектива театра как команды. Фуршеты в честь праздников дело, конечно, нужное, но для здоровья коллектива и не только физического, такие совместные тренировки и игры точно идут на пользу».

Да, во всём победила дружба – и в организации, и в турнире по мини-футболу. Но среди команд челябинских театров – академической драмы имени Н.Орлова, Молодёжного и театра кукол имени А. Вольховского - победители были названы и награждены.

Обладателем кубка чемпиона стала команда академического театра драмы имени Н. Ю.Орлова. Телевизор футболистам этого театра, а также Молодёжного театра вручила вдова Наума Юрьевича Роза Захаровна Орлова.

Ещё два приза и дипломы лучшему бомбардиру и за самый красивый гол пополнили копилку наград театра имени Н.Орлова, артисты которого, по мнению судей высшей категории, сражались за победу как орлы. А театр кукол прославился лучшим вратарём, им признан Антон Ничеухин.

Группы поддержки, несмотря на дождь, добросовестно и активно выполняли свои функции, используя флаги, плакаты и кричалки. Призов было много и разных. Их вручал командам и лучшим игрокам бронзовый призёр Олимпийских игр Юрий Стёпкин.

Перечислить всех причастных к проведению этого памятного матча невозможно. Это, действительно, сто друзей организатора турнира Степана Арефьева из самых разных организаций, компаний, центров и студий , среди которых - министерство спорта, стадион «Центральный», Дворец спорта «Юность» , ГИБДД, «Сатурн», «Zoolaif», «Braitfit», РМК, «Импульс», «Аэрофлот», «Прогрессивные медицинские технологии», «Одис» и другие.

Первый турнир по мини-футболу в память о Науме Орлове, как заверил Степан Арефьев, обязательно будет иметь продолжение. А ежегодный областной межтеатральный турнир по мини-футболу, который проводит Челябинский областной театральный союз, пройдёт уже в 28-й раз в начале нового сезона (предположительно в сентябре).