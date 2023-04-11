Молодежный театр Челябинска встречает финал «Ремарки»

В Молодежном театре Челябинска уже через пару дней стартует главное театральное событие этого сезона – финал международного конкурса новой драматургии «Ремарка».

Вход на все мероприятия для зрителей бесплатный, необходима только предварительная запись.

Напомним, драматурги, критики, режиссеры со всей страны соберутся в столице Южного Урала 13-16 апреля. С утра до вечера в театре будут проводиться читки и лекции на тему современного театра, а после – традиционные обсуждения увиденного со зрителями и участниками. В четырехдневном марафоне примут участие артисты и режиссеры Молодежного и Камерного театров, театра драмы имени Наума Орлова, театра «Манекен», mini театра, создатель и артисты «Театрального Пространства Свободы» и «Центра ненормативной лирики», преподаватели, студенты и выпускники Челябинского государственного института культуры, а также режиссер театра и комедии «Наш дом» (Озерск).

Молодежный театр представит лучшие пьесы в трех номинациях: «Большая ремарка» (пьесы для взрослых), «Маленькая ремарка» (пьесы для детей), «Выбор региона» (пьесы, выбранные челябинскими экспертами).

От гостей Молодежного - 12 пьес, три лекции и один паблик-ток на тему театра.

Сюжеты и темы пьес, которые прозвучат в театре, самые разные: это и реализация родителей через своих детей, и проблемы взаимопонимания взрослого и ребенка, и взаимоотношения со смертью, и философские темы о силе и семье. Многие из пьес при этом наполнены теплом, добротой и - несмотря на сложные темы – полны света и надежды. Так, автор пьесы «Отдел облагораживания городской атмосферы» Вера Сорока рассказывает:

«Я собираю разные дурацкие коллекции, среди которых есть надписи маркером на стенах, наклейки на столбах или смешные объявления. Штуки, которые делают город живым. Я замечаю их, улыбаюсь им и стараюсь показать другим. Эти мелочи дают понять, что я в городе не одна. Что есть невероятные люди, которых мне еще предстоит встретить. Они здесь, они ходят со мной одними тропами, они мои супергерои.

Думаю, мы все ощущаем большие города прожорливыми и чужими. Может, это фатализм, но хочется, чтобы была и противостоящая поглощающему тебя городу сила. Вообще, умерли герои или нет, я все равно тяготею к хорошему финалу. А хороший финал для меня — это надежда».

А вот автор пьесы «Едят ли ведьмы своих внуков?» Петр Вяткин приводит свою историю написания текста:

«Когда я был подростком - школьником, у меня появилась на лице болячка. Ходили с родителями ко врачу, мне прописали мазь, и ее использование в первые пару дней не дало результата. Это были ранние нулевые, и для моей мамы совершенно логичным стало решение показать меня такой вот «бабке». Мы приехали, там у нее в квартире «правильный» такой, значит, антураж. Она пошептала надо мной нужные молитвы и написала рецепт для меня с последовательностью магических действий. Они были странные, я все сделал. И в результате болячка прошла.

Что это было? Колдунское вмешательство? Или пубертат? Тогда для меня ответ был неочевиден».

Как отмечают в Молодежном театре, у челябинцев есть уникальная возможность стать гостями на подведении итогов XI международного конкурса «Ремарка», послушать лучшие пьесы современности, поделиться своим мнением и познакомиться с авторами. Вероятно, в ближайшие годы спектакли, поставленные по этим текстам, будут идти на разных сценах страны, но первыми их обсудим мы с вами.

Программа мероприятия

13-е апреля (четверг)

12.00 – «Новые направления сценических искусств. Саунд драма», Алина Гударёва, Москва (16+).

14.00 – «Фабрика по изготовлению Вундеркиндов», драматург Анна Морозова, режиссер Екатерина Романова (12+).

17 00 – «Слепая зона», драматург Юлия Бочарова, режиссер Алексей Мухин (18+).

19 30 – «Все проходит», драматург Ольга Потапова, режиссер Борис Черев (18+).

14-е апреля (пятница)

12.00 – «О чем пишут и о чем перестали писать авторы: темы и герои «Маленькой ремарки», Наталья Ивацик, Хабаровск (12+).

14.00 – «Едят ли ведьмы своих внуков», драматург Петр Вяткин, режиссер Алексей Тетюев (6+).

17.00 – «Пес идет домой», драматург Александр Покатнев, режиссер Александр Петренко (6+).

19.30 – «Отдел облагораживания городской атмосферы», драматург Вера Сорока, режиссер Дмитрий Писарев (18+).

15-е апреля (суббота)

12.00 – Анна Казарина (Москва) «Театр vs подростки. Драматургия» (16+).

14.00 – «Шанти. Песнь моря», драматург Мария Малухина, режиссер Дарья Догадова (6+).

17.00 – «Цапля», драматург Екатерина Бронникова, режиссер Андрей Сюськин, Озерск (18+).

19.30 – «Никто совершенно никто», драматург Ульяна Петрова, режиссер Олег Хапов (18+).

16-е апреля (воскресенье)

12.00 – «Современный театр и современность: что делает театр современным?», Татьяна Ларина (16+).

14.00 – «Рождество в Котле», драматург Наталья Ключарёва, режиссер Игорь Бармасов (18+).

17.00 – «Свободное падение», драматург Ринат Ташимов, режиссер Александр Черепанов (18+).

19.30 – «Железный всадник», драматург Алексей Житковский, режиссер Иван Миневцев (16+).