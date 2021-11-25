В Историческом музее открылась выставка в честь столетия челябинского театра драмы

В музейно-выставочном центре Государственного исторического музея Южного Урала в среду, 24-го ноября, открылась фотовыставка «100 лет вместе с городом. Театр в лицах», посвященная юбилею Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова.

На 45-ти планшетах - столетняя история театра, воспитавшего массу прекрасных актеров и ставшего любимым для многих поколений челябинцев.

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На церемонии открытия выставки выступили директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, директор Челябинского театра драмы Елена Петрова и ведущие актеры театра: народные артисты Валентина Качурина и Борис Петров.

В своем выступлении на церемонии открытия Владимир Богдановский напомнил, что фотография - это очень честный жанр. На фотографии люди (и драматические актеры в том числе) выглядят такими, какие они есть. Иногда им это не нравится. Но спустя годы, глядя на старые свои снимки, люди восклицают: «Это шедевр!»

На фотовыставке, посвященной столетию театра, таких шедевров немало. Их тщательно выбрали из двух тысяч архивных снимков, и теперь поклонники академической драмы смогут познакомиться с её историей по фотографиям, отмечают в музее.