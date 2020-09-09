В гости к читателям Челябинской области приедут известные российские писатели

В пяти городах Южного Урала - Челябинске, Магнитогорске, Кыштыме, Троицке и Златоусте - проведут встречи с читателями известные российские литераторы Дмитрий Емец, Анна Матвеева, Сергей Носов, Константин Мильчин и Светлана Лаврова.

Именитые гости, в числе которых не только авторы бестселлеров, лауреаты литературных премий, но и авторитетные критики и издатели - приедут в Челябинскую область для участия во всероссийском литературном форуме #РыжийФест, который включит в себя лекции, мастер-классы, дискуссии и пройдет в регионе впервые - с 25-го по 27-е сентября.

Автор серий книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и школу ныряльщиков Дмитрий Емец проведет встречу с читателями всех возрастов в Троицке.

Здесь же два ярких просветителя - кандидаты наук, преподаватели Высшей школы экономики и Московского педуниверситета Михаил Павловец и Екатерина Асонова - проведут с библиотекарями, педагогами и родителями дискуссии о роли современной литературы в жизни общества и о круге чтения российских детей и подростков.

В Магнитогорске пройдет встреча с писателем, поэтом и драматургом, потомственным петербуржцем Сергеем Носовым, лауреатом премии «Национальный бестселлер» (за роман «Фигурные скобки») и премии Союза журналистов России «Золотое перо» (за просветительские радиопередачи).

Героем еще одной встречи станет авторитетный литературный критик, шеф-редактор проекта Storytel Константин Мильчин. А драматург Елена Радченко (Санкт-Петербург) проведет встречу-знакомство с пьесами для детей «Последнее путешествие кролика» и «ЦыпоЗаврик».

Лауреат премии имени Павла Бажова, автор романов «Перевал Дятлова», «Завидное чувство Веры Стениной» Анна Матвеева расскажет о новой книге «Картинные девушки» (и не только о ней) жителям Златоуста.

Интересную лекцию (с розыгрышем призов от издательства «Пешком в историю») подготовила писатель, продюсер проекта «Мел» Лада Бакал –автор расскажет о героинях и авантюристках, формирующих историю женского альпинизма.

С кандидатом наук, доцентом ЧелГУ Александром Полушкиным жители Златоуста смогут обсудить два издания, которые можно назвать одними из главных книг американской литературы: «Моби Дик» и «Гекльберри Финн».

В Кыштыме состоится творческая встреча с детским писателем, членом жюри Крапивинской премии, кандидатом медицинских наук Светланой Лавровой, а также пройдет презентация книги «Трилобиты не виноваты», которая вышла в издательстве «Самокат».

Детский поэт Нина Пикулева, автор более двухсот книг для ребят разного возраста, их родителей, воспитателей и учителей, приглашает на творческую встречу и мастер-класс «Оживающие стихи».

Как отмечают в челябинской областной универсальной научной библиотеке, всероссийский литературный форум #РыжийФест начнет свою работу 25-го сентября в Челябинске. Его основной площадкой станет Центр международной торговли, где в эти же дни пройдет южноуральская книжная ярмарка.