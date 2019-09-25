В Историческом музее проведут занятие «Чему учили в старину»

Для посетителей выставки «Наследники Русского царства» из собрания Музеев Московского Кремля подготовлено несколько обучающих программ, в числе которых — занятие

«Чему учили в старину».

Суть занятия, адресованного школьникам 5-8 классов, состоит в следующем. После экскурсии по выставке ребята оказываются в воображаемых царских палатах, где проходят краткий курс обучения первостепенным наукам того времени. Это чтение, знакомство со старославянским алфавитом, буквами, скорописью и уставом. Потом ребят обучат письму гусиными перьями и помогут освоить «крюковое письмо» — старорусскую нотную грамоту.

Для школьников постарше и помладше подготовлены еще три занятия, позволяющих больше узнать о традициях и церемониях, сложившихся при Московском дворе. Это «Потехи царевичей и царевен», «История русской книги» и «Образ в истории»