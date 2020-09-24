В Историческом музее состоится VIII научная конференция «Этнические взаимодействия на Южном Урале»
В Челябинске нынешней осенью Исторический музей совместно с Южно-Уральским государственном университетом проведет VIII Международную научную конференцию «Этнические взаимодействия на Южном Урале». Конференция посвящена эпохе Великого переселения народов. Участвуют ученые из Волгограда, Уфы, Новосибирска, Москвы, Казахстана, Монголии, Венгрии.
В связи с коронавирусной пандемией конференция пройдет в формате интернет-форума. Уже разработан сайт конференции, началась регистрация участников, а с первого октября на сайте будут размещаться научные статьи. На протяжении двух месяцев участники конференции и гости сайта смогут обсуждать ключевые проблемы той далекой эпохи.
На конференции планируется работа по следующим направлениям:
1. Южный Урал как особая трансгрессирующая зона древних миграций и Великого переселения народов;
2. Древние миграции в степной Евразии как исторические предпосылки Великого переселения народов;
3. Социокультурные механизмы переселения народов в эпоху древности и раннего средневековья;
4. Ареалы и циклы миграционных процессов в эпоху Великого переселения народов;
5. Антропогенетические изменения населения степной и лесостепной зон Евразии в древности и раннем средневековье как следствие переселений;
6. Миграционные процессы в степной, лесостепной и лесной зонах Евразии в древности и раннем средневековье: общее и особенное.
По итогам работы конференции будет издан сборник статей, включенный в базу РИНЦ (Национальная информационно-аналитическая система, аккумулирующая информацию о публикациях и цитированиях российских авторов из системы eLIBRARY.RU.).
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