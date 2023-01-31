В Историческом музее Южного Урала «распустится» уральское чудо – «Каменный цветок»

В Челябинске сегодня, 31 января, в Международный день ювелира в стенах Государственного исторического музея Южного Урала начался монтаж масштабной выставки ювелирного и камнерезного искусства мастеров Урала.

Как отмечают в музее, у ювелирного искусства в России глубокие корни. C IX века мастера использовали скань, чернь, эмаль, чеканку. С XVIII века началась добыча самоцветов на Урале, появились шлифовальные и гранильные фабрики. Во второй половине XIX века возник всемирно известный ювелирный дом Карла Фаберже, чьи изделия поставлялись во многие императорские и королевские дома Европы.

Недавно в Историческом музее прошла выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI веков» из собрания Музеев Московского Кремля, которая имела огромный успех.

А уже 20 февраля в стенах храма культуры откроется выставка «Уральское чудо. Каменный цветок», на которой будут представлены работы - свыше трехсот изделий - замечательных уральских ювелиров Владислава Храмцова, Леонида Устьянцева, Михаила Лесика, Владимира Комарова, произведения Анатолия Жукова, Олега Джумаева, Виктора Митрошина и Андрея Старцева. Многие из них — преемники славных традиций, заложенных в XIX веке Карлом Фаберже.

Исторический музей поздравляет виновников торжества с праздником и приглашает всех любителей изысканных вещей к знакомству с «Уральским чудом. Каменным цветком» - творениями талантливых ювелиров, мастеров с золотыми руками.