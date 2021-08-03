В Историческом музее завершился сбор материалов к сборнику «Гороховские чтения-2021»

Определились участники XII региональной музейной конференции «Гороховские чтения», которая пройдет 19 ноября в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала. Тема конференции: «Вызовы» и «ответы»: исторический опыт Южного Урала и памятные даты 2021 года».

Среди авторов — серьезные исследователи, в числе которых немало докторов и кандидатов наук. Не только историки и философы, но и представители технических и естественно-научных дисциплин представили свои работы. География участников довольно обширная: от Уссурийска до Москвы и от Ханты-Мансийска до Узбекистана.

«Спектр работ достаточно широкий, поскольку тематика нынешней конференции не совсем привычная, не привязанная к какой-то конкретной памятной дате, - пояснил заместитель директора музея по научно-исследовательской работе, куратор «Гороховских чтений» Александр Лымарев. - Работа над сборником в самом разгаре, процесс редактирования статей займет достаточно много времени, не меньше месяца».

По словам Александра Лымарева, статей в нынешнем сборнике, вероятно, будет чуть меньше обычного, поскольку отбор достаточно жесткий. Активное участие в работе над сборником приняли сотрудники муниципальных музеев Челябинской области — интересные статьи пришли из Копейска, Троицка, Верхнего Уфалея и других.