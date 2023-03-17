В Историческом музее жителей и гостей Челябинска ждет «Великий перелом»

В Государственном историческом музее Южного Урала жителей и гостей Челябинска ждет выставка «Великий перелом», одним из уникальных экспонатов которой является плакат, посвященный 83-летнему псковскому крестьянину Матвею Кузьмину. В Великую Отечественную войну пожилой человек повторил подвиг Ивана Сусанина.

В ночь на 14 февраля 1942 года гитлеровцы предложили жителю деревни Куракино Матвею Кузьмину вывести их к занятой советскими войсками деревне Першино (в шести километрах от Куракина), пообещав за это деньги, муку, керосин и охотничье ружье. Кузьмин согласился, но прежде послал в Першино внука, чтобы тот предупредил советские войска о приближении немцев.

Сам Кузьмин долго водил врагов окольными путями, пока не вывел их прямо под огонь советских пулеметов, но и сам храбрый крестьянин был сражен немецкой пулей. Как напоминают в Историческом музее Южного Урала, 24 февраля 1942 года о подвиге Матвея Кузьмина из сообщения Совинформбюро узнала вся страна, а в 1965-м ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Плакат художника Петра Алякринского, посвященный подвигу Матвея Кузьмина, - замечательный образец агитационного патриотического плаката. Летом 1942 года плакат отпечатали в издательстве «Искусство» стотысячным тиражом.

Сегодня работы Алякринского хранятся во многих музейных собраниях в России и за рубежом. Несколько его произведений есть и в фондах Государственного исторического музея Южного Урала.

Выставка «Великий перелом» работает в фойе второго этажа западной башни музея на Труда, 100 в Челябинске до середины мая.