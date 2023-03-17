17.03.2023
Молодежный театр Челябинска анонсировал яркий финал «Ремарки»
17.03.2023
В челябинской Публичке настанут Дни фантастики
17.03.2023
В Историческом музее жителей и гостей Челябинска ждет «Великий перелом»
17.03.2023
В Челябинске первого мая состоится Супердискач 90-х
17.03.2023
Глава Нагайбакского района, подавший в отставку, пока продолжает исполнять полномочия
17.03.2023
В Челябинске произошел пожар в сауне на Свердловском проспекте
В Историческом музее жителей и гостей Челябинска ждет «Великий перелом»
14.03.2023
Драгоценные камни откроют челябинцам все свои секреты
13.03.2023
Исторический музей Южного Урала готовит выставку по случаю «Крымской весны»
01.03.2023
Народная фотостудия Челябинска «Каменный пояс» отпразднует сорокалетие
01.03.2023
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023