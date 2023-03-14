14.03.2023
В Челябинске задержан мужчина, сбежавший из колонии-поселения в Тольятти
14.03.2023
В Камерном театре нарисуют портреты зрителей
14.03.2023
Гости «Пятёрочки» могут стать обладателями коллекции стильных итальянских ножей
13.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 марта (18+)
13.03.2023
В библиотеке юных челябинцев учат делать куклы-обереги «Мартинички»
13.03.2023
Житель Ижевска, отбывающий наказание в Челябинской области, раскаялся в том, что вербовал в террористы
В Камерном театре нарисуют портреты зрителей
31.01.2023
«Преступление и наказание» в стиле рэп
19.12.2022
«Морозко» начал свой марафон с Камерного театра
14.10.2022
Психотренинг проведет актер Андрей Заостровский
20.04.2022
Челябинский «Сын» будет покорять Санкт-Петербург
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023