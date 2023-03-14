В Камерном театре нарисуют портреты зрителей

Вчера, 13 марта, в Камерном театре Челябинска состоялся вернисаж челябинского художника Руслана Султанова-Ральникова.

Творческий путь художника начался в детстве - когда он попал в гости к своему однокласснику, родители которого были художниками. Именно тогда Руслан решил связать свою жизнь с творчеством. Художник родом из Златоуста, где и закончил учебное заведение, получив специальность «учитель ИЗО». Позже он закончил педуниверситет, прошел стажировку в академии имени Репина.

Челябинские ценители искусства знают Ральникова не только как художника, но и как руководителя студии «Нюанс». Ну а поклонники Камерного театра и посетители театральной галереи запомнили Руслана по боди-арту, который он исполнил на вернисаже своего коллеги, Петра Серебровского минувшей осенью.

Работа выставки продлится до 16 апреля.