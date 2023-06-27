«Тихие» пейзажи и натюрморты представлены на новой выставке Публичной библиотеки

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В дорожном сезоне 2023 года будет отремонтировано почти 50 километров важной для всего региона до
27.06.2023

В 2023 году выделены допсредства на ремонт важной дорожной артерии в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Погода Челябинской области на текущей неделе будет неустойчивой и может меняться в считанные часы
27.06.2023

Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Кунашакском районе Челябинской области, на базе рыбозавода «Балык», открылась ферма по выращива
27.06.2023

В Челябинской области открылась новая форелевая ферма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории национального парка «Таганай» и нацпарка «Зигальга» (Челябинская область) прекращен
27.06.2023

В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Аргаяшского муниципального района (Челябинская область) пожаловались главе региона на полч
27.06.2023

Челябинскую область «захватили» мухи, жители отчаянно просят помощи
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2023

Зимой 2024-го в центре Челябинска поселится огнедышащий символ года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2023

«Тихие» пейзажи и натюрморты представлены на новой выставке Публичной библиотеки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2023

В Магнитогорске появился новый сквер – «Казачий»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2023

На перекрестке улиц Свободы и Труда в Челябинске «вырастут» холм и мраморные скульптуры

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2023

Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали уличного грабителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2023

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челябинские художники
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Культура
27.06.2023 15:28

«Тихие» пейзажи и натюрморты представлены на новой выставке Публичной библиотеки

В отделе литературы по искусству Челябинской публичной библиотеки открылся вернисаж «Вкус жизни: работы челябинской художницы Дарьи Быковой». Художница стремится изобразить все богатство красоты родного края, используя при этом два жанра: пейзаж и натюрморт.

На выставке «Вкус жизни» представлены картины, написанные в двух жанрах – пейзаж и натюрморт. Детство художницы прошло в чебаркульском военном городке, который окружен уральской природой, невероятной красоты лесами и озерами. Будучи ученицей художественной школы, она полюбила писать с натуры. Выезжая на пленэр, Дарья делает несколько эскизов, а потом пишет картину, дополняя сюжеты своими впечатлениями. Так родились полотна «Снег сошел», «Огни осени», «Последний луч солнца», «Сентябрь», «Голубой карьер» и другие. Как признается девушка, особенно ей удается водная гладь.

На изображения как будто наброшена прозрачная вуаль, что создает эффект таинственности: хочется приподнять эту завесу и заглянуть в загадочный мир. От этого работы кажутся «тихими». У них и названия соответствующие: «Осень шепчет», «Дыхание весны», «Тихий вечер», «Тихий час», «С нежностью».

Написанные с натуры архитектурные объекты вызывают желания побывать в этих местах и воочию увидеть Свято-Симеоновский собор, колоннаду в Абхазии, южный хутор.

Цветы Дарья пишет много, и они у нее как живые. В экспозиции можно увидеть «Натюрморт с пионами», «Этюд с мимозой», «Букет сирени», «Этюд с кувшинками».

Также художница выступает и как книжный иллюстратор. Ее дипломная работа в училище – это дизайн-макет книги Гете «Фауст». В этом году девушка заняла 1-е место в конкурсе, посвященном произведениям А. Н. Островского, в номинации «Серия иллюстраций».

О своей жизни и творчестве Дарья Быкова пишет так: «После окончания училища я плотно занялась преподавательской деятельностью. Обзавелась небольшим помещением под нужды мастерской. Здесь я провожу занятия по академическим дисциплинам, готовлю ребят к поступлению и учу рисовать взрослых. В преподавании мне всегда важно ориентироваться на запрос ученика, я стараюсь структурировать процесс обучения, прислушаться к пожеланиям человека. Параллельно с преподавательской деятельностью стала писать творческие работы и начала участвовать в различных выставках. В 2022 году вступила в Молодежное отделение Челябинского Союза художников России. Это позволило познакомиться со многими творческими людьми и получить ценные советы от мэтров живописи. Периодически у нас проходят открытые встречи и обсуждения по результатам выставок, где каждый делится впечатлениями и может задать вопросы по своей работе искусствоведу».

Персональная выставка молодой художницы продлится до 22 сентября.

ЧОУНБ
челябинские художники
вернисаж
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории национального парка «Таганай» и нацпарка «Зигальга» (Челябинская область) прекращен
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23.06.2023 15:40

В Челябинске благоустроят улицу Карла Маркса

23.06.2023 15:13

Текслер поручил принять дополнительные меры по защите железнодорожных объектов

23.06.2023 15:12

Ремонт путей в Металлургическом районе повлияет на движение трамваев

23.06.2023 14:40

Ремонт на дороге Еткуль-Еманжелинка завершат раньше срока

23.06.2023 13:56

Госкомпания продает участок в лесном массиве под Миассом и здания в Челябинске

23.06.2023 13:54

В Челябинске благоустройство дворов по нацпроекту выполнено на две трети

23.06.2023 13:20

В Челябинской области отменен особый противопожарный режим

23.06.2023 13:05

В Челябинске более 13% проб холодной воды и 28,6% горячей не соответствовало нормативам

23.06.2023 12:08

На Градском кладбище Челябинска вандалы осквернили десятки могил

23.06.2023 12:00

Аспиранты ЮУрГГПУ из Китая успешно защитили кандидатские диссертации

23.06.2023 11:44

Областной суд оставил Николая Шимановича под домашним арестом

23.06.2023 11:19

В Кусе полицейские смогли задержать курьера мошенников

23.06.2023 11:02

Герои сказки расскажут челябинским школьникам, как обращаться с газовыми приборами

23.06.2023 10:38

Спорт в твоем дворе: в Магнитогорске начинается новый этап развития массового хоккея

23.06.2023 10:11

Челябинский дзюдоист взял «серебро» Летних Игр паралимпийцев

23.06.2023 09:59

Изображение Исторического музея Южного Урала украсит собой почтовые конверты

23.06.2023 09:56

В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации

23.06.2023 09:44

Проблему аварийного жилищного фонда Челябинска могут решить застройщики