«Тихие» пейзажи и натюрморты представлены на новой выставке Публичной библиотеки

В отделе литературы по искусству Челябинской публичной библиотеки открылся вернисаж «Вкус жизни: работы челябинской художницы Дарьи Быковой». Художница стремится изобразить все богатство красоты родного края, используя при этом два жанра: пейзаж и натюрморт.

На выставке «Вкус жизни» представлены картины, написанные в двух жанрах – пейзаж и натюрморт. Детство художницы прошло в чебаркульском военном городке, который окружен уральской природой, невероятной красоты лесами и озерами. Будучи ученицей художественной школы, она полюбила писать с натуры. Выезжая на пленэр, Дарья делает несколько эскизов, а потом пишет картину, дополняя сюжеты своими впечатлениями. Так родились полотна «Снег сошел», «Огни осени», «Последний луч солнца», «Сентябрь», «Голубой карьер» и другие. Как признается девушка, особенно ей удается водная гладь.

На изображения как будто наброшена прозрачная вуаль, что создает эффект таинственности: хочется приподнять эту завесу и заглянуть в загадочный мир. От этого работы кажутся «тихими». У них и названия соответствующие: «Осень шепчет», «Дыхание весны», «Тихий вечер», «Тихий час», «С нежностью».

Написанные с натуры архитектурные объекты вызывают желания побывать в этих местах и воочию увидеть Свято-Симеоновский собор, колоннаду в Абхазии, южный хутор.

Цветы Дарья пишет много, и они у нее как живые. В экспозиции можно увидеть «Натюрморт с пионами», «Этюд с мимозой», «Букет сирени», «Этюд с кувшинками».

Также художница выступает и как книжный иллюстратор. Ее дипломная работа в училище – это дизайн-макет книги Гете «Фауст». В этом году девушка заняла 1-е место в конкурсе, посвященном произведениям А. Н. Островского, в номинации «Серия иллюстраций».

О своей жизни и творчестве Дарья Быкова пишет так: «После окончания училища я плотно занялась преподавательской деятельностью. Обзавелась небольшим помещением под нужды мастерской. Здесь я провожу занятия по академическим дисциплинам, готовлю ребят к поступлению и учу рисовать взрослых. В преподавании мне всегда важно ориентироваться на запрос ученика, я стараюсь структурировать процесс обучения, прислушаться к пожеланиям человека. Параллельно с преподавательской деятельностью стала писать творческие работы и начала участвовать в различных выставках. В 2022 году вступила в Молодежное отделение Челябинского Союза художников России. Это позволило познакомиться со многими творческими людьми и получить ценные советы от мэтров живописи. Периодически у нас проходят открытые встречи и обсуждения по результатам выставок, где каждый делится впечатлениями и может задать вопросы по своей работе искусствоведу».

Персональная выставка молодой художницы продлится до 22 сентября.