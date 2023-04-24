24.04.2023
В Челябинске на 40-летия Победы ради лиственниц выкорчуют пни
24.04.2023
В Камерном театре расскажут об отношениях любви-ненависти родных людей
24.04.2023
Нелегальных мигрантов выдворяют из Челябинской области
24.04.2023
В Снежинске возобновились работы по возведению храма
24.04.2023
«Сухие» фонтаны перед ЮУрГУ и на Тополинке могут заработать уже в предстоящие выходные
24.04.2023
В Родительский день в Челябинске въезд на кладбища будет запрещен
В Камерном театре расскажут об отношениях любви-ненависти родных людей
18.04.2023
Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра
12.04.2023
Первая олимпиада в Челябинске - «брейн-ринг» и этюды по Станиславскому
11.04.2023
Молодежный театр Челябинска встречает финал «Ремарки»
14.03.2023
В Камерном театре нарисуют портреты зрителей
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023