В Камерном театре расскажут об отношениях любви-ненависти родных людей

В ближайшие выходные, 29 и 30 апреля, в челябинском Камерном театре состоится премьера спектакля «Под одной крышей». Над постановкой работает главный режиссер театра Виктория Мещанинова.

После экспериментов с итальянскими масками и осовремениванием Достоевского в труппе Камерного театра обратились к советской драматургии. Пьеса Людмилы Разумовской «Под одной крышей» была написана в 1978 году.

По сюжету пьесы три поколения женщин живут в одной квартире. 17-летняя Люба, ее мама и бабушка. Бабушка и мать уже свыклись с одиночеством, обвиняя в своих бедах друг друга. Разбитые надежды, взаимные претензии и страх одиночества – замкнутый круг, из которого трудно выбраться. Каждая из женщин зациклена лишь на себе, они не слышат друг другая, каждая погружена в свои проблемы.

Мучительные отношения любви-ненависти связывают «родных и близких» людей. Тема любви-ненависти между родными актуальна и сегодня. Всеобщий эгоизм искажаем само понятие любви, делает ее уродливой. Как часто из-за нетерпимости и нежелания понять и принять человека таким, какой он есть, разбивается семьи и жизни людей.

«Даже в финале героини не приходят к примирению. К сожалению, гармония, видимо, невозможна. Человек – несовершенное существо. Конечно, стремиться к объединению стоит, но во всяком случае сегодня я такой возможности не вижу», - считает актриса Камерного театра, исполнительница роли Любы Дарья Чакина.

Напомним, что афиша для этого спектакля впервые была создана с помощью искусственного интеллекта.