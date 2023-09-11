В концерте на Саур-Могиле принял участие челябинский поэт-ополченец

Донецкая народная республика отметила 80-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков. В честь этой даты на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР был проведён торжественный концерт. В нём принял участие и челябинец Геннадий Григорьев, чьи стихи в этот вечер читал известный актёр Дмитрий Дюжев.

Концерт собрал многих знаменитостей. В их числе Григорий Лепс, Ирина Дубцова, певец Шаман, Александр Буйнов, Родион Газманов, Ольга Кормухина, Александр Скляр, Гоша Куценко, Александр Маршал и другие.

Главными гостями мероприятия стали глава ДНР Денис Пушилин, глава администрации президента РФ Сергей Кириенко и советник президента РФ Владимир Мединский. Организаторами концерта выступили Первый канал и администрация президента России.

Обстановка сразу настроила участников на торжественный лад, ведь сцена располагалась у подножия кургана, за который в 1943 и 2014 годах шли ожесточённые бои. За этот клочок земли отдали свои жизни тысячи солдат Красной армии и ополчения Донбасса. На это, в частности, указал в своём видеообращении к участникам мероприятия Владимир Путин.

Геннадий Григорьев (творческий псевдоним Григорий Егоркин) был приглашён в качестве автора поэтического цикла «Три ВОГа», который он написал после возвращения из Донбасса в 2014 году. Геннадий воевал в бригаде «Призрак», стихотворная подборка стала, по сути, его творческим дневником.

В своём выступлении южноуралец рассказал об истории написания стихотворения «На привале» («Тёмка Моцарт»), а Дмитрий Дюжев вдохновенно исполнил произведение. Присутствовавшие на Саур-Могиле участники СВО, ветераны ополчения и жители республики тепло приняли это выступление.