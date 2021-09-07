В новом сезоне «Манекен» представит три премьеры

Челябинский театр «Манекен» в новом сезоне порадует взрослых и совсем юных южноуральцев тремя премьерами.

Эскиз спектакля «Мама, мне оторвало руку» по пьесе Маши Конторович был представлен в конце прошлого сезона в рамках программы «Манекен +». Тогда он получил хороший отклик, поэтому было принято решение дорабатывать работу дальше. Режиссёром выступает Николай Борисов. Для него это была дипломная работа, которую он защитил в ЧГИК в мастерской Владимира Филонова. С этого года молодой человек поступил в труппу театра «Манекен».

Вторая премьера – новогодний спектакль «Гринч - похититель рождества». Это будет яркий спектакль с песнями и танцами под авторскую музыку. Как обещают в театре, история не оставит равнодушным не одного зрителя. Режиссёром выступит Игорь Бармасов, который является режиссёром театра. Зрители могут его знать по проектам «Манекен +», а также по постановке «Снежная королева».

Третья работа, репетиции которой уже начались, – спектакль «Король – олень» по мотивам известной сказки Карло Гоцци. Для театра «Манекен» адаптированный текст сделал наш земляк Сергей Плотов. Премьера ожидается в первой половине следующего года.

В театре также планируют продолжать работу над проектом «Манекен +», который родился из огромного желания делиться всем накопленным, открытым и новым в сфере современного искусства, из понимания важности быть в постоянном открытом диалоге со зрителем.

«Стремительно меняющееся время диктует новые темы, новые тренды, порой значительно корректирует мировоззрение и культурный опыт человека. Нужно прислушиваться к этим изменениям, искать пути максимально содержательного и полезного опыта встречи человека с произведением современного искусства», – рассказывают авторы проекта.

Проект «Манекен+» главным образом сосредоточен на пяти направлениях: читка – здесь будем знакомиться с текстами современных (и не только) драматургов, писателей, публицистов и обсуждать вместе со зрителем вопросы, затронутые в этих текстах; паблик-ток – это разнообразные лекции, дискуссии, разговоры на темы, связанные с театром и современным искусством в целом; практика – это направление предполагает проведение различного рода мастер-классов, воркшопов, где вместе со зрителем будем пробовать на практике осмыслять направления, темы, технологии современного искусства; эскиз – это направление связано с созданием эскизов спектаклей, ставящих перед собой задачу обнаружить новые способы коммуникации со зрителем, формировать новый язык и т. п.; эксперимент – это направление включает, по большому счёту, всё остальное, и здесь могут возникнуть самые неожиданные для театра проекты.



И главное – каждое направление предполагает регулярный разговор со зрителем по поводу увиденного и услышанного, так как главной целью проекта «Манекен+» является более подробный, углублённый диалог со зрителем.