В ноябре челябинский зритель насладится знаменитой оперой Кристофера Глюка о силе любви

В юбилейном 65-м сезоне зритель увидит на сцене челябинского государственного театра оперы и балета имени Глинки знаменитую оперу Кристофа Глюка «Орфей и Эвридика».

Концепция постановки - это тайна, ее создатели хотят сделать ценителям оперы сюрприз. Известно только, что древнегреческий миф о силе любви дополнят современным сюжетом.

Произведение «Орфей и Эвридика» признано величайшим шедевром немецкого композитора. Именно Кристофу Глюку впервые в истории оперного искусства удалось гармонично соединить драматургию и музыку. Однако, несмотря на гениальность его творения, «Орфей и Эвридика» редко исполняется на российских и зарубежных сценах.

В Челябинске к этому произведению обращаются впервые. Новый взгляд на оперу, созданную в 18-м веке, предложил режиссер театра Андрей Соколов.

«Миф в нашей постановке остался таким же, каким его увидели Кристоф Глюк и либреттист Роберто да Кальцабиджи. Никаких манипуляций с музыкой не будет: никаких купюр, никаких перестановок номеров. Мы просто сместили акценты и тем самым сделали все произведение очень близким современному зрителю. Я уверен, каждый в зале поймет, что мы хотели сказать. Кроме того, мы стремимся сделать спектакль интересным и зрелищным, поэтому выражение «слушать оперу» здесь точно не подходит», - рассказал Андрей Соколов.

Воплощать оригинальный режиссерский замысел помогает Мария Высотская, знакомая челябинским зрителям по балету-сказке «Приключения доктора Айболита».

«Нам хочется эту историю сделать живой и интересной, уйти от «хрестоматийных» изображений Древней Греции. Признаюсь, поставить эту оперу было моей мечтой. В этом произведении потрясающая музыка Кристофа Глюка, знакомая мне с детства», - поделилась Мария Высотская.

Как рассказала пресс-секретарь театра имени Глинки Анастасия Черкас, московский художник-постановщик работает в столице Южного Урала еще над одной премьерой нового сезона - балетом «Ромео и Джульетта».

Что касается постановки «Орфей и Эвридика», для создания полноценного визуального образа в спектакле будут использоваться современные технологии. Чем еще удивит команда постановщиков, станет известно на премьере, которая состоится 14-го ноября.

Главную партию исполнит контртенор челябинского театра, лауреат международного конкурса Артем Крутько.