18.07.2022
В память о Юрии Шатунове: челябинцев приглашают в Сад Победы с белыми розами
18.07.2022
В Челябинске мужчина едва не утонул, упал с катамарана
18.07.2022
В Челябинске стартует очередной этап опрессовки
18.07.2022
В Карабаше появилась воскресная школа
18.07.2022
Гвоздестояние и практика Шодхан: южноуральцев приглашают на фестиваль телесных практик (6+)
18.07.2022
Пожарные Карабаша справили новоселье
В память о Юрии Шатунове: челябинцев приглашают в Сад Победы с белыми розами
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022