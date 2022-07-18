В память о Юрии Шатунове: челябинцев приглашают в Сад Победы с белыми розами

В Челябинске первого августа, когда будет ровно сорок дней со дня смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, в Саду Победы состоится вечер его песен.

«Для многих песни Шатунова - это не просто песни, а воспоминания, детство, молодость, а может, даже и целая жизнь. Это песни для всех поколений, и они будут жить всегда», - отмечают организаторы.

Добавим, вечера памяти и флешмобы в память о легендарном исполнителе «Белых роз» проходят по всей России.

В челябинском Саду Победы мероприятие, посвященное Юрию Шатунову, состоится первого августа в 19 часов (улица Героев Танкограда, 79).

Вместе с жителями южноуральской столицы участие в событии примут ведущие Николай Веселых и Андрей Жильцов, вокалист Alex Mishustin, гармонист Василий Стахун, а также приглашенный гость - участник передачи «Песни для души с Андреем Малаховым» Виджай Бузылев.

«Песню «Белые розы» Юрия Шатунова знает каждый житель нашей страны, хоть немного знакомый с отечественной музыкой, и именно белые розы стали символом памяти солиста группы «Ласковый май». Всех, кто хочет почтить память певца, ждем в Саду Победы с букетом белых роз», - приглашают организаторы, отмечая, что мероприятие согласовано с администрацией Челябинска.