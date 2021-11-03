В первую неделю зимы в Челябинске пройдут гастроли театра для Души «НитьЯ»

Зимние гастроли театра «НитьЯ» пройдут в Челябинском институте культуры по адресу: улица Орджоникидзе, 36-А с первого по пятое декабря.

Театр «НитьЯ» предпринимает скромную попытку вернуть зрителям путеводную нить жизни, благодаря которой безграничные сокровища человеческого сердца станут вновь доступны окружающему миру.

Проект «НитьЯ» - современный культурный феномен, который несёт обществу правду о жизни человеческого духа, рассказанную языком театра. Главные роли в спектаклях исполняют Дмитрий Садреев и Виктор Воронин.

В среду, первого декабря, зрители увидят постановку «Инопланетянцы». На острие конфликта Божественная Воля меняет местами образ мыслей и чувств не понимающих друг друга супругов. После чего они будут вынуждены открывать для себя загадочный мир мужчин и женщин. И если они справятся, то Любовь восторжествует. А если нет…

В четверг, второго декабря, покажут «День ангела» о приключения двух Ангелов, помогающих супружеской паре вернуть утраченное Счастье отношений. Им предстоит путешествие по терниям супружеской жизни, узнавание и разрешение проблем. И без участия зрителей никак не обойтись. Будет живое общение, юмор и ценные законы счастливой супружеской жизни.

Третьего декабря состоится показ спектакля «Чудотворцы». «Как стать чудотворцем уже сегодня?», «Вот вырасту и стану волшебником!» - почти каждый из нас мечтал так в детстве, мечтал открыть в себе способности к чудотворению. Если вдруг ребенку не посчастливилось узнать, что такое Настоящее Чудо, то, взрослея, он может потерять веру в Него. Потерять веру. Но не утратить способности. Представьте, что вы являетесь величайшим волшебником с неограниченными возможностями. Чтобы вы тогда сделали? Какое чудо сотворили бы первым? Настоящее ли оно? Увеличивает ли это волшебство глубину вашего счастья? А счастья других? В нашем магическом мире, всё есть акт волшебства, а каждая семья - это семья волшебников. И обыкновенно, творя чудеса доброты и великодушия, чудеса щедрости и мудрости, чудеса храбрости и любви, они не считают эти величайшие во Вселенной волшебные творения чем-то необыкновенным, но, совершая их, они счастливы. Как с помощью дара чудотворения решить проблемы в семье? Театр «НитьЯ» предлагает увидеть это счастливое открытие в полюбившейся зрителю семье Гостюхиных.

Спектакль «Преображение, или Швабракадабра» состоится четвертого декабря. Могут ли совершенно разные люди любить друг друга? Восхищаться иным мировосприятием другого человека? Возможно ли преобразить свою жизнь и преобразиться самому вопреки привычкам и стереотипам? Слёзная комедия для тех, кому не до смеха, сказочным образом даёт ответы на эти вопросы. Это история о том, как на земном восхождении супруги, что идут в одной связке, могут выстоять перед всеми ударами судьбы и дойти до вершины.

Сказочную драму «Глубокое отражение» покажут пятого декабря. Может ли сказка раскрыть самые заветные тайны? Может ли она Вам рассказать, кто Вы есть на самом деле? Каково Ваше предназначение? И что Вам действительно дорого? Может, если это «Глубокое отражение». Это спектакль, рождённый под счастливой звездой. Спектакль-зеркало, говорящий голосом правды. Спектакль-узнавание своих подлинных совершенств. Пристегните свои ремни, будем нырять в самую потаённую глубину.

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