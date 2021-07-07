В правительстве Челябинской области открылась четвертая в этом году фотовыставка Исторического музея

В здании правительства Челябинской области вчера, 6 июля, открылась новая фотовыставка Государственного исторического музея Южного Урала — четвертая с начала 2021 года. В нее вошли избранные работы международного фотоконкурса Eurasia Photo Awards, впервые представленные в Челябинске на прошлогоднем «Фотофесте».



Конкурс Eurasia Photo Awards стартовал ровно два года назад. Исторический музей выступил соорганизатором этого масштабного фотосмотра, на который было представлено около 7800 работ из 60 стран мира. Открытие итоговой выставки в Большом зале Исторического музея в августе прошлого года стало одним из главных событий фестиваля «Фотофест-2020». Небольшую часть работ с той выставки с пейзажами и животными из разных уголков планеты теперь можно лицезреть в коридорах здания областного правительства.





Ранее там же состоялись фотовыставки, посвященные Юрию Гагарину, 76-летию Великой Победы (фотопроект Александра Кондратюка «Герои войны») и природе Южного Урала (фестиваль «Первозданная Россия»).