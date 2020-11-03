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В преддверии своего 99-летия ветеран Великой Отечественной делится с южноуральцами своим творчеством

Культура
Сегодня, 11:15
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Автор: 
Евгения Александрова

В преддверии своего 99-летия ветеран Великой Отечественной войны из села Долгодеревенское (Челябинская область) Валентин Кузнецов делится с земляками своим удивительным творчеством.

За свою долгую жизнь южноуральский художник написал более шести сотен картин. Это и виды старинных русских городов, и портреты, и совершенно замечательные пейзажи.

Природа Южного Урала и средней полосы России вдохновила Валентина Ивановича на создание большого количества талантливых картин. Их он писал зачастую на основании зарисовок, сделанных во время походов со своими учениками по Челябинской области – Валентин Кузнецов сорок лет проработал учителем в школе Долгодеревенского, посвятив жизнь сеянью «разумного, доброго, вечного».

Валентин Иванович мечтает о большой выставке своих картин. Увы, но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе сделать это можно сегодня лишь в онлайн-формате. Челябинское региональное отделение всероссийской партии «Родина» решило помочь герою войны осуществить мечту и обратилось к средствам массовой информации области с просьбой поддержать инициативу.

Безусловно, идея очень правильная. Это самое малое, что все вместе мы можем сделать для пожилого ветерана, в годы Великой Отечественной войны охранявшего нефтяные районы Азербайджана от налетов фашистской авиации и проникновения диверсионных групп со стороны Турции.

Валентин Кузнецов ушел на фронт сразу после окончания училища штурманов, в 1941-м году. Молодого летчика отправили в Закавказский военный округ. Герой, в военное время сбивавший вражеские самолеты, оказался замечательным художником, умеющим видеть и передавать на бумаге красоту окружающего мира.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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