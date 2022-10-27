В Усть-Катав приехал новый автоклуб

Централизованная клубная система Усть-Катавского городского округа пополнилась новым передвижным многофункциональным культурным центром – автоклубом. «Дом культуры на колесах» приобретен в рамках нацпроекта «Культура» за счёт средств областного и местного бюджетов.

Приобретение нового автоклуба было актуальным и необходимым для территории. Действующий автоклуб на базе автомобиля КАМАЗ был выпущен и приобретен в 2005 году и достаточно долго «колесил» по городским и сельским дорогам, привозя жителям праздник и хорошее настроение. Новый автоклуб выпущен на базовом шасси ГАЗон NEXT. Организация, поставившая автоклуб – ООО «Спецавторесурс», г. Нижний Новгород.

«Хорошо, что такие национальные проекты работают в стране. Хорошо, что выделяются необходимые средства. Для нашей клубной системы автоклуб – это уже третья позиция в рамках нацпроекта «Культура», - комментирует директор Централизованной клубной системы Павел Паскевич, - первым был отремонтирован и оснащён клуб в посёлке Вязовая. Второй момент – это переоснащение светового оборудования городского Дворца культуры им. Т.Я.Белоконева. Третий – это данный автоклуб. В ближайшие два года в рамках национального проекта «Культура» планируется капитальный ремонт сельского дома культуры с. Минка».

Концертная программа-презентация автоклуба состоится 8 ноября на площадке городского Дворца культуры им. Т.Я. Белоконева.