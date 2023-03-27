В «Зеркале сцены» - известные челябинские мастера сценографии

Сегодня, 27 марта, отмечается Международный День театра - ежегодный профессиональный и самый значимый праздник всех, кто верой и правдой служит этому древнему и вечному искусству. Но это праздник и миллионов его неравнодушных преданных поклонников – зрителей. Для них все до одного театра Челябинской области проводят в этот день самые разнообразные, на все возрасты и пристрастия мероприятия – премьеры, концерты, встречи с мастерами сцены, благотворительные спектакли, тематические выставки…

Одна из них – «Зеркало сцены» открывается сегодня в выставочном зале Детской художественной школы искусств Челябинска и посвящена работе театрального художника. Хотя то, что делает сценограф, назвать работой сложно – это магия, творчество, фантазия, это особая жизнь по волшебным законам театра. Художник – постановщик – это соавтор, правая рука режиссёра спектакля и художественный генератор его идей.

В экспозиции вернисажа - эскизы декораций и театральных костюмов, сами костюмы, макеты и реквизит спектаклей и, конечно же, театральные плакаты – визитные карточки спектаклей. Выставка знакомит зрителей с авторами работ, с мэтрами сценографии, чьи имена хорошо известны и занимают достойное место в летописях челябинских театров. Сред них - заслуженный деятель искусств России Леонид Максимович Рошко. Память об этом Мастере хранят коллеги, театралы и его сценографические труды к более ста спектаклям в кукольном, драматическом и оперном театрах. Его работы есть в Центральном театральном музее им. А.А.Бахрушина в Москве, в Челябинской картинной галерее, в Российском центре УНИМА (Международная ассоциация деятелей театров кукол), в музеях челябинских театров - кукол и оперном, который и предоставил для выставки «Зеркало сцены» несколько его произведений.

Главный художник Челябинского Камерного драматического театра Сергей Анатольевич Александров на следующий год отметит 50-летний юбилей работы в профессиональном театре как художник –постановщик. Коренной челябинец, он один из самых знаменитых мэтров не только уральской, но отечественной сценографии. 20 лет был главным художником Театра музкомедии и председателем секции художников областной театральной организации Екатеринбурга. Сейчас возглавляет эту секцию в театральном союзе Челябинска. За полвека работы художником - постановщиком он оформил 450 спектаклей в самых разных жанрах и в разных городах России, СНГ, сотрудничал с театрами Германии, Австрии, США. Его работы находятся в музеях и галереях стран СНГ и дальнего зарубежья. Значительное собрание хранится в Москве, в Центральном государственном музее имени А.А.Бахрушина. На выставке «Зеркало сцены» Детской художественной школы, которая была его начальной альма-матер в успешном художественном образовании, зрители увидят его роскошные эскизы театральных костюмов.

Олег Иванович Петров, главный художник Челябинского академического театра имени Н.Ю.Орлова, чей театральный стаж более сорока лет, представил на выставку 27 интересных, глубоких по мысли, выразительных плакатов к спектаклям разных театров. Детская киностудия Челябинского ДК «Победа» (руководитель Ирина Варгалюк) за фильм «Портрет художника», посвящённого Олегу Ивановичу, была удостоена звания лауреата на всероссийском фестивале «Школьное кино». Этот фильм тоже увидят зрители выставки «Зеркало театра». А до открытия её для учащихся художественной школы урок по профориентации на тему – художник в театре и кино - проведут Олег Петров и специалист областного Киноцентра имени С.А. Герасимова Вадим Шагабутдинов. Инициаторами и организаторами выставки театральных художников являются областной Киноцентр имени С.А.Герасимова (директор Юрий Сычёв) и Детская художественная школа Челябинска (директор Елена Бетехтина).

Открытие выставки состоится в 16 часов по адресу: г. Челябинск, ул.40-летия Октября, 21