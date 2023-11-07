В Златоуст на премьеру «Омнибуса» приезжает автор пьесы Валентина Асланова

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» 11 ноября состоится премьера трагикомедии «Райские птички» по пьесе Валентины Аслановой. Как сообщила нашему корреспонденту заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, право первой постановки «Омнибус» получил от автора, которая согласилась приехать на премьеру. И сейчас коллектив с волнением ожидает эту встречу.

Валентина Асланова, заслуженная артистка России и Азербайджана, успешно совмещает актёрскую карьеру с писательским трудом. Она – член Союза писателей, известный поэт, прозаик, драматург, ее пьесы с успехом идут на ведущих театральных сценах России, а также в театрах Болгарии, Канады, Франции, Англии.

У Златоустовского «Омнибуса» уже был успешный опыт сотрудничества с драматургом: на малой сцене «Сфера» 12 лет успешно шел по её пьесе спектакль «Дамское танго».

«Наш спектакль - это история про женское одиночество. - говорит его постановщик, главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский. - Все женщины мечтают о любви, хотят иметь семью, детей, но в силу разных жизненных обстоятельств не всегда их желания и мечты сбываются. И так случилось, что героини пьесы встречаются в травматологическом отделении больницы. И у каждой в жизни своя драматическая история. Когда же подходит время к выписке, они не хотят расставаться, потому что в постигшем их несчастье, которое их объединило, у них сложились родственные отношения. А им так хочется сохранить этот уютный хрупкий мир…»

Вместе с режиссёром Борисом Горбачевским над новым спектаклем работали художник-постановщик– заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РБ Виктор Хлыбов (г. Уфа), художник по костюмам Лилия Файзулина, хореограф Виктория Пестова. В спектакле заняты артисты: Алена Михеева, Екатерина Жижина, Надежда Незнахина, Валерия Шакирова, Наталья Фаустова, Вероника Небывалова, Максим Проскуряков, заслуженный работник культуры и искусств Челябинской области Максим Фаустов, Виктория Фролова, Анна Казачкова, Анна Семирякова, Андрей Казачков, Андрей Заварухин, Виктор Сорокин, Александр Якунин, Дмитрий Клопов.