В знаменитый челябинский особняк на улице Труда спустя сто лет вернулись музыка и танцы

В доме Покровского на улице Труда в Челябинске случился большой праздник танца и сценического костюма, открывший Рождественские вечера в старинном особняке.

После столетнего перерыва сюда снова вернулись музыка и танцы, возобновились встречи деятелей культурной и общественной жизни города.

Первый вечер из цикла «Музей танца» состоялся в доме Покровского вчера, 15-го декабря. В программу вошли хореографические миниатюры и показ сценических костюмов при участии Челябинского государственного театра оперы и балета имени Глинки, государственного ансамбля «Урал» и Челябинского государственного института культуры, а куратором вечера выступила руководитель школы спортивного танца «Вероника» Вероника Болтвина-Бутузова.

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Перед началом спектакля ректор института культуры Владимир Рушанин поблагодарил директора Государственного исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского за то, что он предоставил для спектакля такую уникальную площадку, пропитанную духом 19 века.

«Это чрезвычайно важно в плане преемственности поколений, преемственности культур. Наш миллионный промышленный город не избалован такими проектами. Они одухотворяют нашу жизнь и чем больше будет таких проектов, тем наша культурная жизнь будет интереснее», - сказал Владимир Рушанин.

Владимир Богдановский, в свою очередь, рассказал гостям историю дома Покровского, где 150 лет назад собирались самые яркие жители Челябинска, проводились новогодние вечера, маскарады, спектакли и прочие увеселительные мероприятия. В заключение он добавил, что Исторический музей будет продолжать эту традицию и сделает все для того, чтобы зал Общественного собрания в доме Покровского превратился в подлинный оазис культуры и хранилище старых добрых традиций.

Рождественские вечера продолжатся сегодня, 16-го, декабря, на очереди - финал проекта «Я – женщина» с показом мод, рассказала заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская.