16.12.2021
«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
16.12.2021
В знаменитый челябинский особняк на улице Труда спустя сто лет вернулись музыка и танцы
16.12.2021
Вектор знаний для управления персоналом: АЗ «УРАЛ» провел учебные тренинги
16.12.2021
В Челябинске из-за коммунальной аварии жители северо-запада остались без воды
16.12.2021
В Челябинской области пока не регистрировался «Омикрон»
16.12.2021
Челябинские пешеходы теперь могут управлять светофорами на проспекте Победы
В знаменитый челябинский особняк на улице Труда спустя сто лет вернулись музыка и танцы
08.12.2021
Исторический музей будет дарить южноуральцам новогоднее волшебство
01.12.2021
День челябинской гимназии №1 в Историческом музее Южного Урала
16.11.2021
Исследователи России и Польши обсудили мемуары доктора Загорского за круглым столом в Челябинске
26.10.2021
Тату, рок-н-ролл и шашки: челябинский фестиваль «Дебаркадер» открывает новые грани искусства
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021