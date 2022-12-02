02.12.2022
Следить за качеством проката сотрудникам ММК поможет автоматизированная система
02.12.2022
Владимир Богдановский представит Челябинску «Русскую Америку. Форт-Росс»
01.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до девятого декабря
01.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе декабря (18+)
01.12.2022
В Челябинске впервые прошел турнир по страйкболу среди горожан с инвалидностью
01.12.2022
Челябинская область стала привлекательна для туристов
Владимир Богдановский представит Челябинску «Русскую Америку. Форт-Росс»
Открытие авторского проекта директора Исторического музея состоится 14 декабря
29.11.2022
Сотрудники Исторического музея Южного Урала покорили «Нарядную Русь»
25.11.2022
Исторический музей Южного Урала посвятил своему грядущему столетию выставку бесценных книг
24.11.2022
Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»
17.11.2022
Исторический музей Южного Урала готовит будущее художественной фотографии
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022