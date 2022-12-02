Владимир Богдановский представит Челябинску «Русскую Америку. Форт-Росс»

Директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский представит жителям и гостям Челябинска авторский проект «Русская Америка. Форт-Росс», приуроченный к 210-летней годовщине основания крепости.

Фотовыставка, посвященная русскому поселению на побережье Северной Калифорнии, которое в 1812 году основала Российско-Американская компания, торжественно откроется в Историческом музее 14 декабря в 17 часов, в фойе восточной башни.

Как отмечают в пресс-службе музея, с 1841 году крепость Форт-Росс перешла в собственность американского землевладельца Джона Саттера. В настоящее время она является национальным историческим памятником США, который ежегодно посещают 150 тысяч туристов

История самого южного форпоста Российской империи в Северной Америке вдохновила Владимира Богдановского на создание авторского проекта. На выставке будут представлены около тридцати фотохудожественных снимков и документальные материалы.

В Историческом музее создали видеоролик, посвященный самому романтическому эпизоду из истории Форт-Росса – он про любовь испанской девушки Кончиты Аргуэльо и русского аристократа, путешественника и дипломата Николая Резанова. Смотрим и наслаждаемся.