Время разбрасывать камни: в Челябинске откроется выставка Льва Гутовского

В Челябинском музее изобразительных искусств седьмого сентября откроется выставка Льва Гутовского «Время разбрасывать камни». Лидер челябинского андеграунда вступит в диалог со зрителем и позволит самостоятельно интерпретировать выставочные арт-объекты.

Как рассказали в пресс-службе музея, выставка представит зрителю два крупных проекта: «The shadows» и «The animals, или ближе к телу №3». Экспозиция «The shadows» состоит из репродуцированных теневых изображений, вырезанных на черной виниловой пленке. Автор уделяет особое внимание игре света, которая при умелом обыгрывании являет зрителю необычайно интересные эффекты от абсолютно обыденных бытовых вещей.

Раздел «The animals, или ближе к телу №3» - представляет нам излюбленный вариант работы автора - предметную комбинаторику. Художник свободно комбинирует предметы по своим собственным правилам. На первый взгляд, это поражает зрителя своей бессмысленностью, но на самом же деле художник рождает абсолютно новые нетривиальные смыслы.

Выставка «Время разбрасывать камни» для посещения откроется восьмого сентября в зале имени архитектора Е.В. Александрова Музея изобразительных искусств на площади Революции, 1. Продлится до 17 сентября.

СПРАВКА

Лев Гутовский – художник, музыкант, поэт, организатор и участник самых значимых событий в области contemporary art в 1980-2000-е. Все эти годы он аккумулирует вокруг себя лучшие творческие силы города: руководил творческим объединением «Монолит», центром современного искусства «Пеликан», основал «Товарищество художников экспериментальных направлений» (ТХЭН) и знаменитый Новый Художественный Ансамбль (НХА), концерты которого с успехом прошли во Франции и Германии, Австрии, Великобритании, Чехии, Швейцарии и Швеции.