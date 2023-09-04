04.09.2023
С первого сентября действуют новые запреты в поездах
04.09.2023
Расширены возможности программы льготной ИТ-ипотеки
04.09.2023
Время разбрасывать камни: в Челябинске откроется выставка Льва Гутовского
04.09.2023
В Челябинске задержали участников организованной группы
04.09.2023
Облсуд оставил под домашним арестом экс-замглавы Челябинска
04.09.2023
В Челябинске росгвардейцы задержали рецидивиста
Время разбрасывать камни: в Челябинске откроется выставка Льва Гутовского
16.08.2023
Выставка «Русская солонка» завершает свою работу
29.06.2023
«Русская солонка» вдохновляет челябинцев на мастер-классы
07.06.2023
«Русская солонка» готова поразить челябинцев своим разнообразием
03.06.2023
Солонки из серебря и золота: челбинцы увидят выставку художественных солонок
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023