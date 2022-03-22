Выставка «Чугунное кружево» в Челябинске покажет искусство с уральским характером

Каслинское художественное литье известно во всем мире. Однако масштабные выставки произведений каслинского литья проводятся нечасто. Именно поэтому выставку «Уральское чудо. Чугунное кружево», которая откроется в Государственном историческом музее Южного Урала 25-го апреля, обязательно стоит увидеть.

«Каслинское литье отличают жанровое многообразие и широта направлений: от изящного настольного сувенира до масштабных архитектурных конструкций. Оно поистине универсально. Произведения каслинских мастеров украшают интерьеры, воспроизводят скульптурные портреты знаменитых людей; чугунное кружево встречает нас на улицах городов в виде ажурных оград и решеток, декора зданий и набережных. Без искусства уральских скульпторов и литейщиков невозможно себе представить роскошное убранство Москвы и Санкт-Петербурга», - отмечает заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская.

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Каслинское художественное литье из чугуна широко представлено в музейных и частных коллекциях, однако возможность наиболее полно познакомиться с ним представляется только в рамках проектов, подобных тому, что готовит Государственный исторический музей Южного Урала. В экспозиции будет представлено более ста предметов из собственных фондов музея, а также из коллекций Каслинского историко-художественного музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Каслинского завода архитектурно-художественного литья.

Экспонаты будут представлены в хронологическом порядке: от самых ранних произведений первой половины ХIХ века до наших дней. Среди них как широко известные произведения, выпускавшиеся большими тиражами, так и редкие раритетные экземпляры, предметы с интересной историей.

«Про каслинское литье говорят, что это искусство с уральским характером. Выставка приглашает зрителей вспомнить эту гордость нашего края, прикоснуться к его благородной красоте», - отмечает Любовь Яржемская.