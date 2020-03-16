Выставка «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел» стала культурным событием в жизни Челябинской области

Выставка «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел», подготовленная Государственным историческим музеем Южного Урала совместно с Российским этнографическим музеем и Государственным музеем истории религии (г. Санкт-Петербург, завершила свою работу). Итоги этого масштабного проекта впечатляют. За два с небольшим месяца эту выставку посетили 5 220 человек, для которых было проведено 73 экскурсии.

При этом представленные в экспозиции 600 уникальных предметов XVIII–XX веков из фондов питерских музеев — лишь вершина айсберга. Каждую неделю в рамках выставки проводилась масса интереснейших мероприятий. Темы заявлялись разного свойства и разной степени серьезности, но подача была всегда интересной, компетентной и, что называется, с большой душевной теплотой.

Так, за академической лекцией, посвященной символике иудаизма, следовала история жизни и творчества Шолом-Алейхема. Обе эти лекции прекрасно презентовала искусствовед Марья Аникина. Доктор философии из ЮУрГУ Екатерина Прилукова прочитала лекцию, рассматривающую традиции еврейского народа сквозь призму Холокоста. Доцент ЧелГУ Александр Полушкин рассказал о Холокосте в зарубежной литературе. Сделал он это с артистическим блеском, хотя Холокост — тема очень сложная и тяжелая.

В январе 2020 года на выставке «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел» появился новый раздел «Среди других народов… на Урале» об истории челябинской еврейской общины. Таким образом культурный феномен федерального масштаба обогатился местным колоритом — благодаря нашему Еврейскому общинному дому, предоставившему экспонаты для этой выставки.

Были занятия для разных категорий посетителей — детей, студентов, творческих людей и даже для гурманов. Последние участвовали в приготовлении и дегустации хумуса — популярной ближневосточной закуски.

Бесспорно, выставка «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел» стала выдающимся событием в культурной жизни региона. Это подтверждает один из кураторов выставки, заместитель директора Государственного музея истории религии по науке Екатерина Терюкова. Она считает, что проект не имеет прецедентов в регионах России и даже в столичных городах. Можно даже говорить об этой выставке, как о временном музее, куда вошли наиболее важные предметы по иудаике из всех имеющихся в российских музеях.

Но главная ценность выставки «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел» в том, что она подробнейшим образом рассказала о жизни традиционной еврейской общины в черте оседлости Российской империи. Именно в границах черты оседлости оформилась уникальная еврейская культура быта. Непременные символы которой (язык идиш, клезмерская музыка и еврейское местечко) воспели в своих произведениях выходцы из черты оседлости — художник Шагал, писатель Шолом-Алейхем и другие талантливые представители еврейского этноса.

Выставка «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел» проводилась в рамках нацпроекта «Культура».