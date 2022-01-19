Выставка «Луна и момидзи» закрылась, мастер-классы продолжатся

Выставка «Японо-российские отношения. История в фотографиях» «Луна и момидзи» в Историческом музее Южного Урала (Челябинск) завершилась, вызвав большой резонанс в сердцах посетителей. Куратор выставки Марья Аникина говорит об ажиотажном интересе публики к японской традиционной культуре.

Поделиться

Многие из посетителей так тщательно подготовились к мастер-классам в рамках выставки, что приходили на них со своими инструментами (одна из участниц, например, принесла винтажные японские кисти для занятий каллиграфией).

В связи с этим решено и дальше проводить на площадках музея мастер-классы по освоению азов живописи тушью суми-э, изготовлению тряпичной куклы дарума, мячей тэмари и оригами.

Преподавать на мастер-классах будут опытные мастера, многие из которых стажировались в Японии и обучались там традиционным ремеслам и искусствам.

О времени и месте проведения мастер-классов читайте на сайте музея и на его страницах в соцсетях.