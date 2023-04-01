Юбилей Челябинского театра: От СТЭМа до «Манекена» - путь в 60 лет

Челябинский театр «Манекен» сегодня, первого апреля, отмечает свой юбилей. 60 лет - солидная дата, интересные, но и не простые этапы творческого пути театрального коллектива, хорошо известного не только в нашей стране.

То, что день его рождения пришёлся на День смеха, не случайно. «Манекен» начинался со СТЭМа, студенческого театра эстрадных миниатюр, который своими весёлыми, остроумными, злободневными миниатюрами сразу завоевал популярность у студенчества ЧПИ и их наставников - педагогов, а постепенно привлёк к себе и другие слои населения.

Поначалу СТЭМ выступал на сцене актового зала политехнического института. Самой первой была миниатюра «От сессии до сессии…». И своим названием «Манекен» обязан одной из миниатюр. В 1965 году студенческий театр ЧПИ был признали лучшим на I Всесоюзном смотре СТЭМов, он стал одним из пяти лауреатов на заключительном московском фестивале. За это ЦК комсомола подарил театру радиолу. А Аркадий Райкин похвалил челябинцев и оставил им добрую запись.

Основателями СТЭМа называют Геннадия Зайцева и Бориса Морозова. Оба-политехники, выпускники ЧПИ. Но именно СТЭМ сыграл главную роль в судьбе Бориса Морозова. Окончив ГИТИС, он стал выдающимся театральным режиссёром, педагогом, четверть века был главным режиссёром Центрального академического театра Российской армии.

Долгое рождество

А первым художественным руководителем легендарного, лучшего в стране студенческого театра, отдавшим ему тоже четверть века, был его старший брат Анатолий Морозов. Ныне он известный питерский режиссёр и успешно работает в разных отечественных театрах. За 25 лет работы в «Манекене» Анатолий Афанасьевич поставил более 20 спектаклей, в числе которых «Солнце разлито поровну», «Белый пароход», «Наш городок», «Перламутровая Зинаида»…

За первые четверть века театр не раз менял адрес. После просторного зала института актёры ютились и даже умудрялись ставить спектакли в «курятнике», в двух тесных комнатках нежилого дома, пока не переселились в цокольный этаж общежития ЧПИ, где сейчас находится его спутник – театр-студия «Манекена». Преемником основателя «Манекена» на последующие годы (и до сегодняшнего дня) стал Юрий Иванович Бобков. Это тоже серьёзный и значимый этап уже профессионального муниципального театра. С перестройкой во всём – с обновлением труппы, которая, по сути, собиралась заново и с нервотрёпкой, с пополнением репертуара и переездом в обновлённое просторное здание кинотеатра имени А.С.Пушкина с двумя залами и сценами, что стало для поклонников «Манекена» и всех театралов города настоящим событием. Это был период международного признания театра и спектаклей его второго художественного руководителя – Юрия Бобкова.

«Манекен» одним из первых театров в стране начал выступать за границей, а челябинские артисты одними из первых выступили на фестивале в США со спектаклем «Ромео и Джульетта», где имели успех и получили гран-при. С этим же спектаклем связан интересный факт местного значения. В 1999 году спектакль «Ромео и Джульетта», уже обладатель гран-при американского фестиваля, в Челябинске игрался на строительной площадке своего будущего здания среди голых кирпичных стен, мусора и пыли. Для печальной повести о влюблённых атмосфера была довольно неприглядной, однако зрителей она не испугала. Позднее «Манекен» участвовал на международных фестивалях в Италии, в Польше, в Словакии, Чехии, Австрии, Дании, Канаде, дважды - в Испании, трижды - в Германии, трижды - в США... И везде спектакли челябинцев находили понимание многоязычной аудитории и получали награды.

Ромео и Джульетта

Двенадцать лет проводил «Манекен» в родном городе свой международный фестиваль «Театральные опыты». Он дал челябинцам возможность впервые увидеть зарубежные театральные коллективы, а также открыть им молодых режиссеров и коллективы, которые стали гордостью российского театра.

Шестьдесят лет «Манекена» - сложный, тернистый, но и радостный, счастливый путь. Пожалуй, он в равной мере усеян как лаврами, так и шипами. До 1994 года актёры театра не получали зарплату, поэтому им приходилось совмещать игру в спектаклях с любой должностью в самом театре. А в 2009 году, когда «Манекену» грозило закрытие, в защиту его было собрано 20 000 подписей от театралов России. Сами челябинцы провели три митинга. А Олег Табаков оказал «Манекену» материальную поддержку в 100 тысяч рублей из семейного бюджета. На эти деньги был поставлен детский спектакль: «Про кота, балду и прочих».

За 60 лет у театра «Манекен» было два художественных лидера. И для первого, его основателя и режиссёра Анатолия Морозова, он так и остался незабываемой первой любовью. К ней он время от времени возвращается в качестве приглашённого режиссёра. В разное время на сцене «Манекена» им были поставлены: «Коварство и любовь», «Доктор философии» и «Санта-Крус». На 50-летии театра оба его лидера Анатолий Морозов и Юрий Бобков отмечали ещё и равный стаж служения «Манекену» - от каждого по 25 лет. А сегодняшнему юбилею театра и своим землякам Анатолий Афанасьевич посвятил новую режиссёрскую работу.

Доктор философии

Премьерные показы театральной симфонии «Дни Савелия» по роману Григория Служителя челябинцы увидели в канун юбилейного вечера – 30 и 31 марта. Анатолий Морозов (он живёт и работает в Санкт-Петербурге) является и автором инсценировки романа дебютанта-прозаика. В создании спектакля принимали участие московский композитор народный артист России Григорий Гоберник. Художник - член Международной федерации художников при ЮНЕСКО Ирина Бируля и художник по костюмам Алина Яковлева (Санкт-Петербург).

Премьерой спектакля Анатолия Морозова завершится программа юбилейной встречи в «Манекене». Откроют её (в 16 часов) поздравления, пожелания и вручения. А во время антракта и после спектакля в фойе – встречи, воспоминания и разговоры, разговоры…