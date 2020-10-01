Юбилейный «Омнибус» за «круглым столом» поделился планами на новый сезон

В Златоустовском «Омнибусе» прошёл «круглый стол», посвящённый открытию его 101-го сезона. В традиционной встрече старейшего на Урале драматического театра приняли участие руководители творческого коллектива, его помощники, друзья и самые верные зрители.

После затяжных месяцев коронавирусной изоляции гостям было интересно узнать о задачах и планах «Омнибуса» и о том, в каком режиме он будет работать.

«Сохраним все, что было наработано нами годами, - сказал, открывая встречу, директор театра, председатель Челябинского областного отделения СТД РФ, заслуженный работник культуры РФ Александр Романов.

Ситуация в театральном мире сегодня непростая. Особенно сложно негосударственным театрам, многие из которых перестали существовать. Сейчас, несмотря на сложности, постепенно открываются театры Челябинской области, все они вышли к своим зрителям с премьерами.

Наш театр не стал исключением. В постановке главного режиссёра Бориса Горбачевского вышел и имел успех у зрителей новый спектакль«Старший сын» по пьесе Александра Вампилова (на снимках).Сейчас работает над премьерным спектаклем Михаил Евгеньевич Филимонов – опытный режиссер из Челябинска, который хорошо известен зрителям Златоуста по таким ярким постановкам, как «Незабываемый день»,«Вечер русских водевилей», «Пять вечеров»… Продолжим и главное дело нашей жизни – воспитание будущих зрителей, работу с детьми, для которых благодаря сотрудничеству с управлением образования создаём наши театральные уроки – спектакли. К нашим урокам проявил большой интерес знаменитый Российский молодёжный театр- РАМТ. Пандемия сорвала наши совместные планы. Но уверен - мы их обязательно осуществим. Продолжим и областной фестиваль театральных уроков, который по инициативе нашего театра впервые состоялся в прошлом сезоне. Театральная неделя милосердия также остаётся в творческих планах театра. Обязательно проведем и новогоднюю кампанию. Правда, хороводов вокруг ёлки не будет. Но без подарков Деда Мороза дети не останутся. Кроме того, все спектакли с малой сцены мы переносим на большую для соблюдения санитарных норм и требований. Для безопасности коллектива и зрителей предусмотрено всё – масочный режим, определённое расположение зрителей в зале, куплены бактерицидные лампы…»

31 октября «Омнибусу исполняется сто лет. Празднование юбилея намечено на 27 ноября, а юбилейная книга о театре выйдет в 2021 году.

Творческими планами театра-юбиляра поделился за «круглым столом» главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский: «Театр как творческий организм останавливать нельзя. Актеры должны иметь постоянный тренинг, которого из-за пандемии не было почти полгода. И вот наконец-то мы в активном творческом режиме. У нас в репертуаре 32спектакля. Весь прошлый театральный сезон работали на аншлагах, надеемся на такое же продолжение и в новом сезоне. Вот уже шесть лет мы тесно сотрудничаем с институтом имени П.И. Чайковского. Бываем на выпускных экзаменах, смотрим дипломные работы студентов и отбираем молодых актёров в нашу труппу. Так её недавно пополнили

Виталий Дружинин и Алина Рыбалко. Пришёлся ко двору «Омнибуса» и актер среднего поколения Алексей Тигленков. Сезон мы открыли 26 сентября спектаклем «Старший сын. Встречи в предместье» по пьесе А. Вампилова. И уже в этом месяце - 30 октября Михаил Евгеньевич Филимонов выпускает спектакль «И смех, и слезы, и любовь» по водевилям

П. Федорова и В. Соллогуба .12 ноября пройдет премьера театрального урока для 10-11 классов «Марина Цветаева» в постановке, по сценарию и в исполнении актрисы Виктории Фроловой.. .В декабре покажем детям сказку «Емелин Новый год» Д. Голубецкого. В марте 2021 года состоится премьера «Мнимый больной» Ж.-Б. Мольера…»

В разговоре за «круглым столом» была также затронута тема развития театральных коллективов в городе в рамках творческой лаборатории, говорили и о более активном привлечении в театр студентов. К сожалению, из-за изоляции не состоялся большой праздник – награждение победителей XII городского детско-юношеского театрального конкурса «Я люблю театр», поэтому вручать дипломы им будут в их учебных заведениях..

Участники осенней встречи высказали театру много ценных советов и много полезного взяли на заметку для себя, одновременно записавшись на курсы творческой лаборатории и на редстоящие просмотры спектаклей текущего репертуара.

