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Юбилейный «Омнибус» за «круглым столом» поделился планами на новый сезон

Фото: 
Владимир Накоряков
Культура
Сегодня, 17:15
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Автор: 
Людмила Федорова

В Златоустовском «Омнибусе» прошёл  «круглый стол», посвящённый открытию его  101-го сезона. В традиционной встрече старейшего на Урале драматического театра  приняли участие руководители творческого коллектива, его помощники, друзья и самые верные зрители.
После затяжных месяцев коронавирусной  изоляции  гостям  было интересно узнать о задачах и планах «Омнибуса» и  о том, в каком режиме он будет работать.
«Сохраним все, что было наработано нами  годами, - сказал, открывая встречу, директор театра, председатель Челябинского областного отделения СТД РФ, заслуженный работник культуры РФ Александр Романов.
Ситуация в театральном мире сегодня  непростая. Особенно сложно негосударственным театрам, многие из которых перестали существовать. Сейчас, несмотря на сложности, постепенно открываются театры Челябинской области, все они  вышли к своим зрителям с  премьерами. 
Наш театр не стал исключением. В постановке главного режиссёра  Бориса Горбачевского вышел и имел успех у зрителей  новый спектакль«Старший сын» по пьесе  Александра  Вампилова (на снимках).Сейчас работает  над  премьерным спектаклем Михаил Евгеньевич Филимонов – опытный режиссер из Челябинска, который хорошо известен зрителям Златоуста  по таким  ярким постановкам, как «Незабываемый день»,«Вечер русских водевилей», «Пять вечеров»… Продолжим и главное дело нашей жизни – воспитание будущих зрителей, работу с детьми,  для которых благодаря сотрудничеству с управлением образования  создаём наши театральные уроки – спектакли. К нашим урокам проявил большой интерес  знаменитый Российский молодёжный театр- РАМТ. Пандемия сорвала наши совместные планы. Но уверен  - мы их обязательно осуществим. Продолжим и областной фестиваль театральных уроков, который  по инициативе нашего театра впервые  состоялся в прошлом сезоне. Театральная неделя милосердия также  остаётся в творческих планах театра. Обязательно проведем и новогоднюю кампанию. Правда, хороводов вокруг ёлки не будет. Но без подарков  Деда Мороза дети не останутся. Кроме того, все спектакли с малой сцены мы переносим на большую для соблюдения санитарных норм и требований. Для безопасности коллектива и зрителей предусмотрено всё – масочный режим,  определённое расположение зрителей в зале, куплены бактерицидные лампы…»
31 октября «Омнибусу исполняется сто лет. Празднование юбилея намечено на 27 ноября, а юбилейная  книга о театре выйдет в 2021 году.
Творческими планами театра-юбиляра поделился  за «круглым столом»  главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский: «Театр как творческий организм останавливать нельзя. Актеры должны иметь постоянный тренинг, которого из-за пандемии не было почти полгода. И вот наконец-то мы в активном творческом режиме. У нас в репертуаре 32спектакля. Весь прошлый театральный сезон работали на аншлагах, надеемся на такое же продолжение и в  новом сезоне. Вот уже шесть лет мы   тесно сотрудничаем с институтом имени П.И. Чайковского. Бываем на выпускных экзаменах, смотрим дипломные работы студентов  и отбираем молодых актёров в нашу труппу. Так её  недавно пополнили 
Виталий Дружинин и Алина Рыбалко. Пришёлся ко двору «Омнибуса» и  актер среднего поколения Алексей Тигленков. Сезон  мы открыли 26 сентября спектаклем «Старший сын. Встречи в предместье» по пьесе А. Вампилова. И  уже в этом месяце - 30 октября Михаил Евгеньевич Филимонов выпускает спектакль «И смех, и слезы, и любовь» по водевилям 
П. Федорова и  В. Соллогуба .12 ноября пройдет премьера театрального урока для 10-11 классов «Марина Цветаева» в постановке, по сценарию и в исполнении  актрисы Виктории Фроловой.. .В декабре покажем детям сказку «Емелин Новый год» Д. Голубецкого. В марте 2021 года состоится премьера «Мнимый больной» Ж.-Б. Мольера…»
В разговоре за «круглым столом» была также затронута  тема развития театральных коллективов в городе в рамках творческой лаборатории, говорили и  о более активном привлечении в театр студентов.  К сожалению, из-за изоляции не состоялся большой праздник – награждение победителей  XII городского детско-юношеского театрального конкурса «Я люблю театр», поэтому вручать дипломы им будут в  их учебных заведениях..
Участники осенней встречи высказали театру много ценных советов и много полезного взяли на заметку для себя, одновременно записавшись на курсы творческой лаборатории и на редстоящие просмотры  спектаклей текущего репертуара. 
 

 

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Автор: 
Людмила Федорова
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